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Eleições 2018

Procuradoria Eleitoral dá parecer favorável à candidatura de Alckmin

Impugnação foi pedida por Henrique Meirelles (MDB), que também concorre à Presidência Da República
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2018 às 20:04

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 20:04

Geraldo Alckmin, candidato à Presidência da República Crédito: Reprodução | Instagram (@geraldoalckmin_)
A Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) deu parecer favorável à regularidade da candidatura de Geraldo Alckmin, do PSDB, à Presidência da República em processo de impugnação ajuizado pelo concorrente Henrique Meirelles, do MDB. O tema foi encaminhado para o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que analisará o pedido de impugnação.
Segundo a titular do órgão e também procuradora-geral da República, Raquel Dodge, não houve violação do disposto na legislação eleitoral no registro da coligação encabeçada por Alckmin. O processo de inscrição, incluídos aí os documentos de comprovação por parte das agremiações, foram considerados em conformidade com o exigido pelo TSE.
Em contestação, a coligação de Meirelles, Essa é a Solução, alegou que havia problemas em documentos de comprovação de partidos integrantes da coalizão. Segundo o questionamento, o PTB, o PR, o PP, o DEM, o PRB e o Solidariedade não aprovaram de maneira expressa em instâncias a participação da coalizão Para Unir o Brasil, que sustenta a candidatura de Alckmin. Além disso, diz a coligação de Meirelles, as atas mencionam apenas o PSDB, e não os demais partidos, e o PPS não citou o PRB. A coligação de Meirelles solicitou a retirada das legendas da coalizão Para Unir o Brasil, pelas supostas irregularidades, o que a deixaria com PSD, PPS e PSD.
Em resposta, a coligação de Alckmin argumentou que os documentos apresentados comprovam a aprovação da participação no grupo. A coligação sustenta ainda que o tema não poderia ser objeto de questionamento por um concorrente, por se tratar de matéria interna de cada partido.
A procuradora-geral eleitoral avaliou que, em razão da autonomia dos partidos políticos, os impugnantes (coligação MDB-PHS) não têm legitimidade ativa para questionar as atas dos partidos políticos integrantes da coligação adversária. Raquel Dodge classificou a ausência da menção de algumas legendas de uma apontada irregularidade formal, mas concluiu que isso não interfere no registro da candidatura e na lisura do pleito.

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