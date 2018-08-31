Procuradora-geral cobra celeridade de Barroso em processo contra Aécio

Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A procuradora-geral da República, Raquel Dodge, cobrou celeridade do ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), na publicação do acórdão da denúncia contra o senador Aécio Neves, acusado de corrupção e tentativa de obstrução de justiça. A denúncia foi acolhida pela Primeira Turma do STF em 17 de abril, mas desde então o processo está parado.

Aécio é acusado de pedir e receber R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista, um dos donos da J& F, e também de tentar atrapalhar as investigações da Lava-Jato com a indicação de delegados amigos para conduzir alguns inquéritos. A decisão foi unânime no caso de corrupção passiva. E no crime de obstrução, quatro dos cinco ministros foram favoráveis ao recebimento da denúncia.

"Decorridos mais de quatro meses desde a sessão de julgamento em que praticado o ato referido acima, deve ser deflagrado, o quanto antes, o início da instrução processual penal, a fim de se conferir efetividade à persecução penal. Dessa forma, a Procuradora-Geral da República requer prioridade na publicação do acórdão, para que se instaure o processo penal com a maior celeridade possível", pediu a procuradora-geral em ofício enviado ao ministro no último dia 22. Um dos integrantes da Primeira Turma, Barroso é relator do acórdão.

O gabinete de Barroso informa que o acórdão relatado pelo ministro está pronto para publicação desde 10 de maio. O documento só não foi publicado porque estaria faltando votos de outros ministros da Primeira Turma. Depois da queixa da procuradora-geral, no entanto, o problema teria sido resolvido. O acórdão deve ser publicado amanhã. A partir daí, Raquel Dodge poderá adotar novas providências para levar o processo contra Aécio adiante.



