Procurador: sistema político do país gera criminalidade

Evento Diálogos sobre Integridade, em Vitória Crédito: Fernando Madeira

Membro da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, o procurador da República Carlos Fernando dos Santos Lima é taxativo: o sistema político brasileiro é criminógeno, gera criminalidade. Embora atuando há quatro anos na operação anticorrupção mais profunda do país, ele também é categórico ao dizer que ela não resolverá os problemas brasileiros.

Precisamos estar atentos. O momento de mudança é agora, começa agora, nas eleições de 2018, porque a Lava Jato é só um momento histórico em que expusemos o problema para a população. Mas a Lava Jato não é a solução para o problema. Nenhum de nós tem capacidade de encaminhar soluções, afirmou em palestra durante o Diálogos sobre Integridade, realizado pela Rede Gazeta em parceria com a Unimed Vitória, com a ArcelorMittal e com o governo do Estado.

Lima enfatizou que a sociedade não deve deixar decisões importantes exclusivamente nas mãos de políticos. Vivemos, segundo ele, uma transição que poderá ganhar contornos definitivos nas eleições deste ano.

A Lava Jato é bem-sucedida. Entretanto, se você pensa em mudanças definitivas na forma pela qual se faz política no Brasil, ela não é capaz de atingir esse objetivo. Ela mostra para a população o problema. Esperamos que a população discuta, reflita e, nas eleições, resolva efetivamente extirpar a corrupção da nossa política, declarou, em entrevista.

Na visão do procurador, a transição vai durar uma geração. Lima contou que os procuradores da força-tarefa notaram que apenas o trabalho investigativo não seria suficiente e encamparam as 10 medidas contra a corrupção, que adormeceu no Congresso. Enquanto isso, se mantém um sistema criminoso.

O sistema político é criminógeno, gera criminalidade. As eleições são caríssimas, há excesso de marketing, o horário de televisão é vendido. Tudo isso só alimenta a corrupção, comentou.

Lima também atacou o foro privilegiado. Disse que a percepção de queda no ritmo da Lava Jato se dá porque a força-tarefa original da operação, em Curitiba, quase esgotou as investigações contra aqueles sem foro.

Temos que acabar ou diminuir drasticamente o foro privilegiado. Ouço muito que a Lava Jato perdeu o ritmo. Em Curitiba quase esgotamos as investigações contra aqueles que não têm foro. Mas há um mundo inteiro a ser investigado, o daqueles que têm foro, comentou.

SELETIVIDADE

Ao responder uma pergunta durante a palestra, o procurador afirmou que o maior problema enfrentado pela operação foi o relativismo moral. Ou seja, quando partes da sociedade são implacáveis contra a corrupção de determinado partido e tolera a de outro.

De todos os problemas que vimos na Lava Jato, o mais perigoso é o relativismo moral. Muitas vezes, as pessoas estão contra o governo do partido X. Mas não estariam tão contrárias à corrupção de outro partido, se este chegasse ao poder, disse.

Para o procurador, cada cidadão deveria refletir sobre as próprias impressões e evitar o relativismo. Em outras palavras, evitar tolerar a corrupção de um grupo e tolerar a de outro.

O investigador da Lava Jato também alertou para pressões feitas por uma elite política e econômica que é segregacionista e rebateu uma ideia comum, a de que os políticos refletem a sociedade.

Não podemos aceitar a ideia de que políticos são nossos reflexos. Não é verdade. Acredito piamente que nossos problemas decorrem de reflexos das nossas elites. Temos um sistema de desigualdade inerente. As pessoas mais simples sobrevivem em um mundo desigual, afirmou.

Objetivo é ter Lava Jato em todos os Estados

Eugênio Ricas Crédito: Marcelle Secchin

O diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal, Eugênio Ricas, afirmou, em palestra no Diálogos sobre Integridade, que a capacidade de trabalho da instituição está sendo fortalecida e que o objetivo dela é ter uma Lava Jato em cada Estado.

Ricas também destacou a aquisição de equipamentos que vão aprimorar investigações, treinamentos oferecidos a policiais e escolhas estratégicas de policiais para divisões e diretorias que a nova administração vem fazendo.

Ao comentar a ida do delegado Márcio Anselmo, considerado o pai da Lava Jato, para a Divisão de Repressão aos Crimes Financeiros (DFIN), disse que designações estratégicas como essa disseminarão conhecimentos na PF e possibilitarão grandes operações no país.

O que significa isso? Que vamos usar a expertise de um dos delegados que mais conhecem sobre crimes financeiros e disseminar isso no Brasil. Significa que nosso objetivo é que haja Lava Jato talvez em todos os Estados do Brasil. Por que não? Se há corrupção, é nossa obrigação que haja atuação da PF, afirmou.