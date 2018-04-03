Procurador da Lava Jato rebate críticas por jejum em julgamento de Lula

Coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná, o procurador Deltan Dallagnol dividiu opiniões ao anunciar que faria jejum e orações durante o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula no Supremo Tribunal Federal (STF), marcado para esta quarta-feira (04). Em entrevista à rádio "Jovem Pan", ele rebateu as críticas de internautas que discordaram da mistura entre religião e política.
"Expressar sua fé faz parte da liberdade religiosa e de expressão. Promotor, procurador, não deixa de ser cidadão. Me expressei em rede social pessoal", destacou Deltan, que se identifica como "seguidor de Jesus" em sua conta no Twitter.
O procurador aproveitou o Domingo de Páscoa para incentivar a prática de um exercício espiritual muito popular durante a quaresma, o jejum, durante o julgamento do STF. A atitude recebeu o apoio do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos processos em primeira instância da Lava Jato do Rio.
"Caro irmão em Cristo, como cidadão brasileiro e temente a Deus, acompanhá-lo-ei em oração, em favor do nosso país e do nosso povo", escreveu o magistrado no Twitter.
Deltan é um dos integrantes do Ministério Público que, aliados com representantes do Judiciário, protocolaram uma nota técnica em favor da prisão na segunda instância. Nesta quarta-feira, por ocasião do julgamento de um habeas corpus do ex-presidente Lula, já condenado nas duas instâncias, a alta Corte avalia se o cumprimento da pena deve aguardar o fim de todos os recursos.
Uma decisão favorável aos réus - diferente do entendimento do STF de 2016 - arrisca colocar em xeque, segundo o procurador, os quatro anos de trabalho da Operação Lava Jato e garantir a "impunidade sistêmica".
"Estamos prestes a jogar tudo o que foi feito no lixo por meio de uma mudança de entendimento que vai continuar a impunidade [ ] Se o Supremo impedir (a prisão após segunda instância) vai impactar não só a Lava Jato. Não tem motivo para mudar entendimento. Se mudar essa regra vai ser um marco de impunidade. Vai soltar corruptos, traficantes, pedófilos. E não é alarmismo", ressaltou Deltan, na entrevista à rádio.