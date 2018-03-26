Princípio de incêndio atinge segundo andar de prédio do STF

Um princípio de incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira (26) um dos anexos do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. De acordo com a assessoria da Corte, o fogo já foi controlado pelos bombeiros e se restringiu ao segundo andar do anexo 2 do STF. Não há feridos.

Plenário do Supremo Tribunal Federal Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil

Segundo a assessoria do STF, o princípio de incêndio foi provocado por um curto-circuito em aparelho de ar-condicionado e atingiu a Seção de Processos Diversos da Secretaria Judiciária. O prédio está interditado para que o levantamento dos danos seja feito.

Vídeos mostram uma equipe de bombeiros em ação na sala C-205, da Seção de Processos Diversos, com móveis e computadores encharcados. Segundo a reportagem apurou, também houve danos materiais na recepção da biblioteca do STF.

Uma equipe de engenharia está neste momento avaliando a situação dos andares superiores do edifício, que ficará interditado até às 12h.