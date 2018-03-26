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Fogo

Princípio de incêndio atinge segundo andar de prédio do STF

Segundo a assessoria do STF, o princípio de incêndio foi provocado por um curto-circuito

Publicado em 26 de Março de 2018 às 13:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2018 às 13:04
Um princípio de incêndio atingiu na manhã desta segunda-feira (26) um dos anexos do Supremo Tribunal Federal (STF) em Brasília. De acordo com a assessoria da Corte, o fogo já foi controlado pelos bombeiros e se restringiu ao segundo andar do anexo 2 do STF. Não há feridos.
Plenário do Supremo Tribunal Federal Crédito: Antonio Cruz/Agência Brasil
Segundo a assessoria do STF, o princípio de incêndio foi provocado por um curto-circuito em aparelho de ar-condicionado e atingiu a Seção de Processos Diversos da Secretaria Judiciária. O prédio está interditado para que o levantamento dos danos seja feito.
Vídeos mostram uma equipe de bombeiros em ação na sala C-205, da Seção de Processos Diversos, com móveis e computadores encharcados. Segundo a reportagem apurou, também houve danos materiais na recepção da biblioteca do STF.
Uma equipe de engenharia está neste momento avaliando a situação dos andares superiores do edifício, que ficará interditado até às 12h.
No prédio interditado estão os gabinetes de dez ministros da Corte, exceto o da presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que trabalha no edifício-sede. O plenário do STF também está no edifício-sede.

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