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Michelle Bolsonaro

Primeira-dama viaja à Marambaia para encontrar Bolsonaro

A família passará o Natal por lá e deve retornar na quarta-feira (26)

Publicado em 24 de Dezembro de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 dez 2018 às 17:26
Futura primeira-dama, Michelle Bolsonaro Crédito: José Cruz/Agência Brasil
A futura primeira-dama Michelle Bolsonaro embarcou por volta das 10h30 desta segunda-feira (24) em direção à ilha da Marambaia, região de administração militar onde seu marido, o presidente eleito Jair Bolsonaro, encontra-se desde sábado (22). A família passará o Natal por lá e deve retornar na quarta-feira (26).
Michelle chegou ao Iate Clube de Itacuruçá, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro, acompanhada por escolta da Polícia Federal.
Um helicóptero das Forças Armadas que sobrevoava o local aproximou-se da água e interceptou lancha ocupada por profissionais da Folha de S.Paulo, O Globo, O Estado de S. Paulo e Rede Bandeirantes, que tentavam seguir a embarcação onde estava Michelle. No domingo (23), a Marinha já havia estabelecido um perímetro de segurança para os jornalistas.
Nesta segunda (24), o presidente eleito compartilhou em seu Instagram uma foto com o filho Carlos, que o acompanhou ainda no sábado (22). Na imagem, Bolsonaro aparece em pé na caçamba de uma picape. "O dia estava bonito e resolvemos aproveitar para dar uma volta", escreveu.
No início da tarde deste domingo (23), a assessoria do presidente eleito divulgou fotos suas lavando e pendurando roupas de mergulho no varal. Bolsonaro já havia passado o feriado de Finados na restinga.

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