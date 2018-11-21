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Viagem

Primeira dama Michelle Bolsonaro virá a Brasília nesta quarta

Ela deve desembarcar nesta quarta-feira (20) na capital federal, onde tem encontro marcado com a atual primeira-dama, Marcela Temer

Publicado em 21 de Novembro de 2018 às 01:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 nov 2018 às 01:11
Acompanhado de agentes da PF e da mulher, Bolsonaro vota no Rio. Crédito: Tânia Regô/Agência Brasil
A futura primeira-dama Michelle Bolsonaro virá a Brasília pela primeira vez após a eleição do marido, o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ela deve desembarcar nesta quarta-feira (20) na capital federal, onde tem encontro marcado com a atual primeira-dama, Marcela Temer.
As duas devem visitar o Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. Michelle Bolsonaro também conhecerá as instalações da Granja do Torto, outra residência oficial do presidente da República, que fica a menos de 20 minutos da região central da capital federal e é utilizado para lazer e eventos maiores.
O presidente Michel Temer colocou a casa a disposição do presidente eleito no período de transição até 1º de janeiro, mas a família ainda não definiu onde vai morar. Segundo Bolsonaro, é Michelle quem vai definir a futura moradia, se o Palácio da Alvorada ou a Granja do Torto.
A agenda de Michelle inclui o casamento do futuro ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni, marcado para esta quinta-feira (22). Michelle de Paula Firmo Reinaldo Bolsonaro tem 38 anos e nasceu em Ceilândia, região administrativa a cerca de 30 quilômetros do centro de Brasília.
> Em entrevista, mulher de Bolsonaro diz que quer 'fazer a diferença'
Desde a eleição de Bolsonaro, Michelle deu declarações à imprensa manifestando sua vontade de intensificar o trabalho como primeira-dama e dedicar sua atenção também aos moradores do sertão nordestino e dos povos ribeirinhos.

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