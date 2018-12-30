'Pretendo deixar o ES, daqui a quatro anos, com muitas obras feitas'

Prestes a iniciar o que define como "governo de ruptura política" que vai sair de "uma política tradicional" e "transitar para um momento político novo", o governador eleito Renato Casagrande (PSB) tem planos sobre como pretende que sua nova gestão seja lembrada após 2022. Ele quer deixar o Estado "com muitas obras realizadas".

Em entrevista, Casagrande voltou a lançar críticas a despesas e convênios firmados nos últimos meses do atual governo. Tudo passará pela lupa da nova equipe econômica logo no início de 2019.

O socialista garante, porém, que os capixabas não vão ver uma guerra de números como a que marcou a transição de Paulo Hartung para Casagrande, em 2015. "Eu passei muito tempo tendo que me defender. Ele (Paulo Hartung) não vai precisar", afirmou.

Para manter as contas ajustadas, o novo governador publicará decretos para controle e contenção de gastos no dia 2. Entre eles, um que determinará corte de custeio e outro que centralizará a execução orçamentária. Novas despesas precisarão ser autorizadas por um núcleo formado pelos secretários de Fazenda, Governo e Planejamento.

Às vésperas da posse, o que passa na cabeça de alguém que está prestes a assumir o governo do Espírito Santo?

Passa um filme do que podem ser os próximos quatro ano. Passa a responsabilidade que a gente tem com a população capixaba e a vontade que eu tenho de realizar as tarefas, construindo sempre um cenário que me permita ter tranquilidade para governar e produzir tudo aquilo que a gente deseja. É um sentimento de muita responsabilidade para quem vai ter a importante função de fazer com que pessoas possam melhorar de vida de acordo com nossas ações.

Como pretende ser lembrado no final de 2022?

Pretendo deixar o Estado, daqui a quatro anos, com muitas obras realizadas. Quero fazer um bom investimento em infraestrutura porque nós dependemos disso para ter um Estado mais competitivo. E eu pretendo voltar a dar mais atenção à área social, que ficou numa posição secundária nos últimos quatro anos. E construindo isso de forma equilibrada para que o Estado seja um dos mais competitivos do Brasil. Esse é o meu desejo.

É mais fácil ou mais difícil governar pela segunda vez?

É mais seguro, porque já conhecemos a máquina, as pessoas e temos mais relacionamentos. Não vou dizer que seja mais fácil porque o ambiente político de hoje é muito diferente do ambiente do final de 2010. O ambiente econômico de hoje é pior do que o de 2010. Não tem facilidade, especialmente neste momento de tanta insatisfação das pessoas com a atividade pública. Será difícil, só que eu estou num momento de mais segurança porque estou para iniciar um projeto que significa uma ruptura política no Estado.

Sobre a ruptura, como se prepara para governar nessas condições?

Nós, população capixaba, estamos mais maduros com relação a isso. Pode ter ruptura política. O que não precisa ter é descontinuidade administrativa. Isso atrasa a chegada às pessoas dos serviços. Nós daremos sequência a todas as ações e os projetos que são bons para a sociedade e que tiverem lastro financeiro e econômico para que tenham sequência.

Hoje a gestão fiscal virou uma marca do Espírito Santo no país. O que pretende desenvolver para que se mantenha?

Já governei e fui um gestor muito responsável na área fiscal. Tanto é que nós liquidamos todos os nossos compromissos em dia. Ao final de 2014, deixei o Estado com nota A na gestão fiscal. Não tenho condições de me comprometer com despesas porque eu não sei como será o desempenho da economia brasileira e, consequentemente, o desempenho da receita aqui no governo do Estado. Nosso grande desafio continua sendo o de levar o governo até as pessoas que precisam.

Essa posse é algo que o senhor espera desde quando? Desde 31 de dezembro de 2014?

Não. Só tomei a decisão de ser candidato a governador em março deste ano. Num primeiro momento, depois que saí do governo, até achei que eu pudesse não disputar mais uma eleição. Depois fiquei em dúvida. Em abril de 2017, comecei a circular pelo Estado avaliando com as pessoas. Eu não tinha ambição desmedida de ser governador novamente.

A vontade de defender o legado pesou na decisão?

Não. Meu legado é defendido desde a eleição de 2014, quando eu não tive sucesso eleitoral. Já na campanha comecei a ser atacado. Independentemente de ter mandato ou não, eu continuaria a fazer a defesa daquilo que construí, até porque eu terminei meu governo em 2014 com quase 80% de aprovação.

Há alguns dias o senhor disse que Hartung o ajudaria se deixasse mais dinheiro em caixa. Ele anunciou que deixa R$ 450 milhões livres. Considera uma boa ajuda?

É bom que se deixe. Vamos analisar esses dados assim que chegarmos lá. Nós deixamos ao final de 2014 quase R$ 2 bilhões em caixa. Se não houvesse um volume de ações nesses últimos três meses, de desembolso, poderia haver um volume maior de recursos em caixa que dariam muito mais segurança para nós em 2019. Não sabemos como vai ser o desempenho da economia nacional.

É menor, mas também não é por conta da atual situação econômica do país, bem diferente de quatro anos atrás?

Mas se você analisar a quantidade de convênios assinados nos últimos três meses, se você analisar a quantidade de ordens de serviços dadas nos últimos três meses, se você analisar a quantidade de contratos feitos nos últimos três meses, vai verificar que são pontos fora da curva.

Nos seus próximos quatro anos veremos algum com déficit fiscal?

Pode ser que tenha. Não posso dizer que não teremos um ano com déficit fiscal. O que importa é o resultado dos quatro anos, porque pode ser que por alguma razão você tenha uma captação de recursos de financiamento e você faça um investimento superior àquilo que você arrecada, mas tendo lastro de financiamento ou lastro de poupança de anos anteriores.

Esse raciocínio foi o que o senhor adotou no governo passado, que acabou sendo criticado.

É porque vocês não leem anteriormente também. Foi o que o Hartung fez também nos anos anteriores. O atual governador fez em anos anteriores. Nem por isso cometeu erro. Em 2009 e 2010 teve déficit. Ele tinha poupança, saldo em caixa.

No seu governo passado, alguns anúncios de obras foram vislumbrados. Cito o aquaviário. Essas obras voltaram ao seu programa e o secretário (Fábio Damasceno) é o mesmo. Elas farão parte da vida dos capixabas?

Todas as obras metropolitanas que estão aí, algumas em andamento e outras concluídas, foram obras que começaram no nosso governo. Leste Oeste, Leitão da Silva, Alice Coutinho, José Sette, Contorno de Jacaraípe e Contorno de Aroaba. Nós governamos apenas quatro anos e não tivemos oportunidade de concluir todas. As que não foram concluídas nós concluiremos. Se o atual governo tivesse dado sequência às obras sem interrupção e a alguns projetos de mobilidade metropolitanos, já estaríamos passos adiante.

São sete do PSB no primeiro escalão. Eram os melhores quadros, principalmente num momento de tanta crítica a vínculos partidários?

Se não fossem os melhores, eu não os teria escolhido. Tem técnicos e políticos da mesma condição e competência. Não vou dizer que sejam os melhores, para consertar a minha fala. Não podemos criminalizar um dirigente partidário. Não tenho nenhum veto a dirigente partidário e não tem nenhum veto a quem não milita nos partidos. O bom é uma composição que tenha apoio no compromisso técnico, mas com sensibilidade política.

Por que o PSB é o partido com mais secretarias?

Porque o PSB tem o governador. E são pessoas que eu tenho convivência muito mais próxima. Algumas dessas pessoas têm relação muito mais pessoal comigo do que partidária. É pela confiança.

O senhor já disse que não tem compromisso com os 17 partidos que formaram sua coligação. Meia dúzia foram acolhidos no primeiro escalão. Não acolher mais não criará dificuldades para o governo?

Nenhum partido exigiu nada de mim e eu não me comprometi com nenhum dos partidos. Nossa relação na campanha foi transparente, republicana, madura. Tenho compreensão de que é preciso valorizar partidos, até porque a desorganização partidária e a ausência de programas levaram a essa desorganização da política e a essa descrença na política que nós temos hoje. Sou um dirigente partidário há muito tempo. Preciso valorizar bons partidos. Alguns estarão conosco no primeiro escalão. Outros estarão no segundo. E não é só compondo o governo que você conquista apoio de uma coalizão na Assembleia, na sociedade ou no Congresso. É também fazendo com que eles se sintam partícipes através de debates de ideias e propostas.

Por que não aproveitou nenhum membro do atual governo?

Não sei se não vamos aproveitar nenhum membro do atual governo. Essa não é uma regra. Pode ser que eu aproveite. Mas a sociedade capixaba sabe que nós chegamos ao governo debatendo um projeto diferente do projeto liderado pelo atual governo. É natural que tenha mudanças.

Em 2011 o senhor aproveitou membros do então atual governo...

Mas em 2011 era continuidade. Cheguei ao governo numa aliança política muito ampla que envolvia o governo que estava encerrando. Agora é um governo de ruptura política, o que exige, naturalmente, pessoas novas. Estou fazendo uma transição política no Espírito Santo. Estou saindo de uma política tradicional, que está encerrando um ciclo, e liderando uma política que vai transitar para um momento político novo.

Como era continuidade, não foi erro aproveitar membros que acabaram disputando a eleição contra o senhor?

Aquilo foi compromisso político. Na política não tem contrato, tem palavra. Eu tenho palavra. Eu cumpri meu acordo.

No primeiro escalão tem oito secretários na casa dos 30 anos. Foi algo que optou por conta do retrato das urnas?

Sim, a população deu demonstração clara. Falou: Olha, Casagrande. Pela sua história vou confiar em você, mas sua tarefa é fazer a transição. Liderarei essa transição no Estado do Espírito Santo. A forma de liderar é dando demonstrações objetivas, tendo pessoas novas na vida pública.

Para as pastas de Saúde, Educação e Segurança, o sr. escolheu secretários com ideias muito claras. Elas contrastam com as ideias de Jair Bolsonaro?

Escolhi pessoas que têm a visão que eu tenho. São visões modernas, que apontam na direção daquilo que acho que é correto para a sociedade capixaba. Sei conviver com quem pensa diferente. Tenho certeza que o presidente Bolsonaro e os ministros também saberão. A equipe dele da Saúde, por exemplo, é muito avançada. Em termos de visão, tem a mesma que temos aqui. O ministro Sérgio Moro tem posições semelhantes ao que eu e minha equipe pensamos. É superficial avaliar que os pensamentos são diferentes. Não são tão diferentes quanto parecem ser. Até porque o debate da eleição é um e o da vida é outro.

Podem não ser diferentes com relação ao que pensam os futuros ministros, mas são com relação ao que pensa o presidente. Na sua visão isso não será problema?

Nenhum. Terei uma relação muito produtiva e madura com o governo federal, com o presidente Bolsonaro. Tive a oportunidade de ser parlamentar com ele. Conheço o presidente Bolsonaro e serei parceiro para ajudar a aprovar medidas importantes que eu concorde no Congresso Nacional.

Há uma repulsa à esquerda, aos "vermelhos". Isso não o preocupa?

Não. Precisamos caminhar para que haja diálogo. A intolerância, a impaciência e a intransigência entre as pessoas que não conseguem conviver com quem pensa diferente tendem a perder espaço. O enfrentamento aos desafios do Brasil e do Espírito Santo precisa se sobrepor a qualquer diferença ideológica. Não terei dificuldade na relação com quem pensa diferente.

O que pretende para conter o rombo da Previdência no Estado, estimado em R$ 2,2 bilhões para 2019?

Nossas equipes do IPAJM e das secretarias de Fazenda, Planejamento e Governo vão analisar as medidas que nós temos para dar segurança ao futuro do Estado. Temos que continuar gerindo o Fundo Previdenciário para que ele tenha sustentabilidade futura. Esse assunto está em pauta dentro da transição.

Não vai esperar Brasília para tomar medidas?

Não vou esperar. Estou torcendo para que haja votação da reforma da Previdência e vou ajudar. Mas não posso ficar só esperando, até porque algumas decisões tomadas não têm repercussão imediata para nós. Precisamos tomar medidas locais.

Planeja alguma medida já para o primeiro ano?

Não vou dizer que planejo. Se eu colocar um prazo, posso estar criando uma armadilha sem necessidade neste momento.

O projeto de anistia aos PMs não corre o risco de passar um recado ruim, por conta da possibilidade de se anistiar algum policial que esteve envolvido em movimento grevista ilegal?

O governo será duro não só com os policiais militares, mas com qualquer servidor que não cumprir com sua obrigação. O que estamos debatendo com a sociedade é que é preciso fechar a ferida de 2017. Tivemos erros praticados pelos manifestantes e pelo governo. O mais acertado é que a gente feche essa ferida e motive nossos policiais.

Não teme que os servidores o pressionem para conceder o que consideram represado?

As pessoas podem até cobrar. Mas na campanha eu disse que não teria como me comprometer com reajuste salarial. Estou dizendo, na transição, que não tenho como me comprometer. Não estou dizendo que não vou conceder. Se as condições financeiras do Estado permitirem, vamos ter uma política de valorização, mas não posso me comprometer.

O que terá nos decretos de contenção e controle de despesas que pensa para o dia 2 de janeiro?

Vamos centralizar a execução orçamentária. Significa que qualquer despesa e comprometimento que os órgãos e as unidades orçamentárias tiverem que executar terão que pedir autorização a uma comissão que nomearei, com secretários de Governo, Fazenda e Planejamento. Vai ter um corte no custeio de algumas áreas. Estamos discutindo o percentual. E vamos disciplinar algumas outras despesas.

Os capixabas vão ver uma segunda temporada da guerra de números de quatro anos atrás?

Acho que não. Os números são os números que estarão na contabilidade. Não produziremos nenhuma farsa. Não vejo necessidade de nova guerra de números. Eu passei muito tempo tendo que me defender (ao final do primeiro governo dele, em 2014). Ele (Paulo Hartung) não vai precisar.

Já começou a conversar os deputados sobre a Mesa Diretora?