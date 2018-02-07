Presos, ex-ministros expõem abandono e depressão

O ex-ministro ao prestar depoimento Crédito: Reprodução

Os dois já foram políticos poderosos do PMDB e estavam entre os aliados mais próximos do presidente da República, Michel Temer, mas as investigações da Operação Lava-Jato mudaram tudo. Eles foram presos e, agora, o ânimo não é mais o mesmo. O ex-ministro Geddel Vieira Lima reclamou do abandono dos amigos, enquanto o advogado do também ex-ministro Henrique Alves relatou que ele está deprimido.

 Amigos de longa data me lançaram no vale dos leprosos  afirmou Geddel na terça-feira, em depoimento na Justiça Federal de Brasília.

No mesmo dia, o juiz da 14ª Vara Federal de Natal, Francisco Eduardo Guimarães, aceitou pedido da defesa de Alves, que está detido desde junho de 2017, e converteu a prisão preventiva dele em prisão domiciliar porque, entre outros motivos, o ex-presidente da Câmara e ex-ministro está em depressão. O ex-ministro, porém, continuará atrás das grades porque há outro mandado contra ele decretado pelo juiz Vallisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília.

 Henrique Alves está padecendo de alguns males, está em depressão e tomando diversos remédios, além de ter uma idade mais avançada. É plausível deferir a prisão domiciliar considerando que pode ser aplicada como medida cautelar a partir desse momento. Ele também fez o compromisso de que permanecerá fora da atuação política  disse o juiz de Natal ao GLOBO.

Preso desde setembro do ano passado, Geddel é acusado de ter tentado impedir que Lúcio Bolonha Funaro, apontado como operador de políticos do PMDB em esquemas de corrupção, firmasse um acordo de delação. Ele nega. Funaro chegou a dizer que sentia medo do primeiro escalão do governo Temer, do qual Geddel fez parte. Mas o ex-ministro citou uma mensagem do delator, segundo a qual ele teria dito: diga ao Geddel: se não resolver isso eu vou f... ele com o Michel.

 Fico eu a perguntar: como alguém que tinha o poder de me f... com Michel poderia ter algum receio ou o constrangimento de que eu pudesse, junto a Michel, lhe causar algum tipo de dano?  questionou Geddel.

O ex-ministro também negou ter oferecido vantagem a Funaro, que foi preso em julho de 2016, ou à sua mulher, Raquel Pitta. Em julho do ano seguinte, ao ser preso pela primeira vez e ao responder questionamento do procurador da República Anselmo Lopes, Geddel afirmou que falou mais de dez vezes com Raquel ao longo de um ano. Na terça-feira, ele disse não se recordar exatamente de quantos telefonemas foram feitos. Geddel disse ainda que nunca tratou de negócios com o operador e que nem se lembra de como o conheceu.

 Essa memória fantástica só vejo em elefante ou delator  ironizou Geddel Vieira Lima.

Os investigadores do caso afirmam que, entre maio e junho de 2017, Geddel enviou mensagens à mulher de Funaro. Ela entregou cópias da tela do aplicativo. Nas mensagens, Geddel é identificado como Carainho. Na avaliação do Ministério Público Federal (MPF), os elementos deixam claro que Geddel continua agindo para obstruir a apuração dos crimes e ainda reforçam o perfil de alguém que reitera na prática criminosa.

No caso de Henrique Alves, a decisão do juiz de Natal de conceder a prisão domiciliar é contrária ao parecer do MPF. O procurador federal Fernando Rocha, destacou que, apenas com uma análise conjunta, se pode fazer um juízo definitivo dos réus. O procurador Rodrigo Telles também destacou a potencialidade da continuidade da prática de obtenção indevida de recursos.

Por outro lado, o juiz negou um pedido da defesa do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) para revogar sua prisão preventiva.

 É uma pessoa que, se posta em liberdade, terá facilidade de articular com as mesmas pessoas que teriam praticado delitos que a denúncia informa. Entendo que ele deve permanecer fora da sociedade  afirmou o juiz.

PADILHA FALA