Preso por estupro, irmão de Garotinho é suplente de Cristiane Brasil

Nelson Nahim foi denunciado pelo Ministério Público por exploração sexual infantil, no conhecido caso 'Meninas de Guarus' Crédito: Reprodução

A confirmação de Cristiane Brasil para o Ministério do Trabalho abre vaga para o ex-vereador de Campos dos Goytacazes Nelson Nahim (PSD-RJ) na Câmara dos Deputados. Irmão do ex-governador Anthony Garotinho, com quem diz estar rompido desde 2010, Nahim é suplente da coligação de Crisitiane e já assumiu vacâncias no Legislativo em duas ocasiões, embora tenha passado apenas duas semanas na cadeira de deputado federal. Ele é mais conhecido, no entanto, por ter sido condenado a 12 anos de prisão por estupro de vulnerável.

Nahim foi preso duas vezes por envolvimento em exploração sexual de menores. Em 2016, quando saiu sua condenação, ele chegou a passar quatro meses na cadeia. Foi solto em outubro após obter um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal.

O caso ficou conhecido como "Meninas de Guarus". Segundo a denúncia do Ministério Público, o grupo do qual Nahim fazia parte manteve e explorou sexualmente crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos em uma casa em Guarus, distrito de Campos, entre 2008 e 2009. O local era mantido sob vigília armada e tinha portas e janelas trancadas. As meninas eram obrigadas a usar drogas e faziam até 30 programas por dia. Ao todo, 14 pessoas foram condenadas. Nahim nega ter cometido crime. Em das audiências do processo, ele alegou inocêcia e disse que havia "um sósia" seu na cidade.

Depois de confirmar ontem que voltará à Câmara dos Deputados, Nahim afirmou, em suas redes sociais, que vai disponibilizar para cada um de seus 512 colegas "cópias de todos os documentos" que provam sua inocência.

"Obrigado, Senhor, por permitir que eu possa mostrar, literalmente, não só do que já fiz em toda minha vida política, como viabilizar dentro da própria Câmara dos Deputados e disponibilizar em cada Gabinete Parlamentar acesso a cópias de todos os documentos da grande e absurda injustiça que fizeram comigo em ser condenado num processo em que a suposta vítima jamais confirmou ter tido qualquer envolvimento comigo", escreveu Nahim.