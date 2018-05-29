Presidente do STF evita viagem devido à greve dos caminhoneiros

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, não compareceu a um evento em São Paulo nesta terça-feira por conta da situação de incerteza nos aeroportos brasileiros provocada pela paralisação dos caminhoneiros. Carmén disse ainda que tem acompanhado o movimento com preocupação, como é próprio de todo brasileiro.

A ministra participaria da abertura de um fórum promovido pela revista Veja, mas acabou falando de Brasília por teleconferência. Carmén Lúcia alegou que não poderia correr o risco de permanecer ausente do STF por um longo período.

- [Não compareci também] pela impossibilidade de ter segurança tanto de sair hoje no voo no horário marcado quanto de retornar também num horário que me propiciasse estar imediatamente na sequência presente no Tribunal - disse.

Ao ser peguntada como via a paralisação dos caminhoneiros, Carmén Lúcia respondeu:

- Com preocupação, como é próprio de todo brasileiro, e muito mais de uma servidora pública que tem entre suas atribuições responsabilidades que passam exatamente pela garantia do respeito à ordem pública, ao direito vigente.

A ministra se esquivou, porém, ao ser indagada se faltou alguma ação do governo federal para conter o crescimento da paralisação dizendo que negociações na esfera administrativa não são atribuição do Poder Judiciário. Demonstrou ainda otimismo com os desfechos: