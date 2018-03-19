Presidente do PSDB em Vitória renuncia ao cargo e deixa o partido

Élcio Amorim assumiu o diretório municipal do partido em novembro de 2016 Crédito: Reprodução/ Facebook PSDB Vitória

O presidente do diretório municipal do PSDB em Vitória, Elcio Amorim, renunciou ao cargo e se desfiliou do partido. Em carta assinada e divulgada nesta segunda-feira (19), o agora ex-tucano se diz "decepcionado" e "sem motivação" com os rumos do partido no Espírito Santo. Apoiador do prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), nas eleições internas da sigla, Amorim criticou o "alinhamento automático" do PSDB ao governador Paulo Hartung (PMDB).

Elcio lamenta, em sua carta de renúncia, que o atual presidente do partido, o vice-governador César Colnago (PSDB), não retomou o "debate do realinhamento" após um processo eleitoral disputado.

Elcio assumiu a presidência em novembro de 2016, após "um processo de renúncia coletiva do diretório", como afirma na publicação. Com isso, o vice-presidente, Thomaz Tommasi, passa a responder pela executiva municipal.

"Não há mais motivação para continuar em um cargo que muito me honrou. Estou decepcionado! Portanto, comunico que estou deixando a presidência e me desfiliando do partido, deixando, assim, o caminho livre para aqueles que querem usar o PSDB como trampolim, manobrando pessoas por interesses pessoais, de acordo com suas vontades individuais e vaidades", escreveu Elcio.

Para ele, com a saída do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS) e as iminentes desfiliações do deputado estadual Sérgio Majeski e Max Filho, o partido está sendo transformando "em um ajuntamento de interesses pessoais, perdendo o status de protagonista do cenário político".

Outra crítica do ex-presidente é sobre um ato da Executiva Estadual que "avocou para si" a administração do FiliaWeb, o sistema de filiação partidária. "É, na realidade, uma intervenção maquiada de ato legal, sem falar que não há justificativa alguma. É um ato ditatorial que macula o D do partido", criticou. (Com informações de Vitor Vogas)

VEJA A CARTA DE RENÚNCIA NA ÍNTEGRA

"Aos meus amigos e amigas.

"O meu ideal político é a democracia, para que todo o homem seja respeitado como indivíduo e nenhum venerado. (Albert Einstein)"

1. Sou um cidadão recém aposentado da Caixa Econômica Federal, após 37 anos de bons serviços prestados. De origem humilde, lutei para chegar onde estou. Casado, pai de família;

2. Milito na política há 6 anos por considerar que através dela poderemos, um dia, melhorar a vida das pessoas, principalmente dos mais necessitados;

3. Em novembro de 2016, a pedido do então presidente da Executiva Estadual Jarbas de Assis Ribeiro Junior, assumi a presidência provisória da Executiva Municipal de Vitória, após um processo de renúncia coletiva do

diretório, provocado pelas práticas pouco republicanas do então presidente;

4. Encontrei um partido afundado em dívidas trabalhistas e fiscais, pendentes há mais de 15 anos, que ultrapassavam R$ 350.000,00;

5. Com a ajuda da Executiva estadual conseguimos os recursos necessários para pagar TODAS as pendências, e hoje o partido possui todas as certidões negativas de débito;

6. Conseguimos formar uma chapa de consenso para a eleição do dia 08/10/2017, com o apoio de todas as lideranças políticas do PSDB da capital;

7. Na eleição da nova executiva estadual estive ao lado dos companheiros da chapa PSDB AUTÊNTICO, que tinha como candidato a presidente Max Filho, principalmente por não concordar com a falta de posicionamento em relação ao lançamento de um tucano para governo do estado; ao alinhamento automático ao palácio e a presença no núcleo forte da chapa de nomes que não admito estarem no mesmo grupo;

8. Findo o processo eleitoral, democraticamente vencido pela chapa do Vice-Governador Cesar Colnago, aguardamos ser chamados para o debate do realinhamento, enfim, participar do processo político. Mas não aconteceu, pelo contrário, fui tratado como adversário, não houve diálogo e nossas tentativas de comunicação foram rechaçadas;

9. Como não temos acesso ao fundo partidário, só ao estadual, sugerimos ao presidente eleito que determinasse, por ato, que os filiados do partido detentores de cargos eletivos e comissionados nomeados no estado, e principalmente no gabinete da vice-governadoria, contribuíssem com 1% de seus vencimentos para o seu respectivo diretório municipal. Assim teríamos autonomia financeira, mas não fomos atendidos;

10. Todos os filiados que possuem cargos comissionados se disseram tucanos para serem nomeados, mas não admitem contribuir para a manutenção do partido;

11. Acho inadmissível qualquer entidade acumular dívidas, e partido político deveria dar exemplo de retidão, gestão responsável e idoneidade;

12. O ato N° 03, da Executiva Estadual, avocando para si a administração do FILIAWEB é, na realidade, uma intervenção maquiada de ato legal, sem falar que não há justificativa alguma. É um ato ditatorial que macula o D do partido;

13. A democracia é fortalecida quando as bases do partido emanam decisões coletivas, para serem implementadas pelas esferas superiores. Quando as esferas superiores determinam atos para suas instâncias menores, o nome é autoritarismo;

14. Penso que haverá filiações à revelia das executivas municipais, mexendo no tabuleiro político, inclusive para 2020;

15. Idealizamos dois grandes projetos que foram o FÓRUM METROPOLITANO DAS EXECUTIVAS MUNICIPAIS e o FÓRUM VITÓRIA 2024, ambos boicotados;

16. Anteriormente, já havia me manifestado contra o apoio ao governo Temer e a não expulsão do sr. Aécio Neves do partido, pois o meu entendimento os fatos - gravações, documentos e testemunhos contra ele - são fortes indícios de falta de decoro, que deveriam, inclusive, tê-lo levado à perda do mandato;

17. É muito triste admitir que o PSDB capixaba se apequena em todas as suas instâncias, estando cada vez menos social e sem democracia interna. A saída de Luiz Paulo Veloso Lucas, as iminentes desfiliações de Max Filho, e do novato, mas grande e promissor nome da nova geração de bons políticos, o deputado estadual Sérgio Majeski, certamente contribuirão para transformar o partido num ajuntamento de interesses pessoais, perdendo o status de protagonista do cenário político;

18. Não há mais motivação para continuar em um cargo que muito me honrou. Estou decepcionado! Portanto, comunico que estou deixando a presidência e me desfiliando do partido, deixando, assim, o caminho livre para aqueles que querem usar o PSDB como trampolim, manobrando pessoas por interesses pessoais, de acordo com suas vontades individuais e vaidades.

19. a partir deste momento o vice-presidente e suplente de vereador THOMAZ TOMMASI responde pela executiva Municipal

20. Sou maior que isso! Tenho honra, família e amigos que certamente apoiam minhas ideias e convicções. Sou um cidadão que pensa e atua no coletivo. Não admito pequenez de atitudes, por isso deixo o PSDB. Mas não vou abandonar a política, porque acredito que só através dela podemos ajudar a construir uma sociedade mais justa e verdadeiramente democrática.

21. Agradeço aos amigos e amigas que me apoiaram nesta jornada e desejo de coração o melhor dos mundos para todos, que sigam em paz na trajetória em busca de uma cidade melhor e que Deus nos proteja.

Cordialmente