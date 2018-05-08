Presidente do PSB diz que decisão de Joaquim Barbosa é 'compreensível'

Carlos Siqueira Crédito: Marcelo Prest

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, disse nesta terça-feira, 8, ser compreensível a decisão do ex-ministro Joaquim Barbosa de não ser candidato à Presidência da República pelo partido nas eleições deste ano. O dirigente informou também que o partido deve se reunir nas próximas semanas para discutir se vai tentar viabilizar outra candidatura ao Planalto ou não.

"Ele (Barbosa) avisou hoje cedo. Ligou agradecendo muito ao partido, disse que refletiu muito e que tinha decidido não ser candidato.", afirmou Siqueira ao Estadão/Broadcast. De acordo com ele, Barbosa alegou questões de foro íntimo para não disputar. "Disse a ele que era compreensível, porque é uma decisão de foro muito íntimo ser ou não candidato numa eleição", afirmou, sem explicar quais as razões de foro íntimo do ex-ministro.

O presidente do PSB contou que esteve com o ex-ministro do STF na semana passada, quando acertaram a contratação de assessores e marcação de encontros com economistas e especialistas na área social para discutir pontos de um futuro plano de governo. "Estivemos juntos na semana passada, tomamos uma série de decisões, mas ele recuou", declarou o dirigente partidário.

Siqueira disse que a decisão de Barbosa "não chega a ser completamente uma surpresa". "Essa dúvida ele sempre teve", disse. "Nós nunca asseguramos a legenda para ele, assim como ele nunca assegurou para nós que seria candidato. Então, estava dentro do combinado", acrescentou. O presidente disse que o partido vai discutir o que fazer a partir de agora nas próximas semanas. "Vamos discutir esse assunto posteriormente", declarou.