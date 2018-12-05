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Banco Central

Presidente do BC defende autonomia do banco em audiência no Senado

Ilan Goldfajn propõe definição de mandatos com prazo fixo para a diretoria

Publicado em 05 de Dezembro de 2018 às 18:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2018 às 18:10
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn Crédito: Antônio Cruz / Agência Brasil
O presidente do Banco Central (BC), Ilan Goldfajn, defendeu nesta quarta-feira (05) a autonomia da instituição, com definição de mandatos com prazo fixo para a diretoria. Goldfajn participou nesta manha de audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
O mais importante é ter um a mandato para presidente do Banco Central e para os diretores que não seja coincidente com o de presidente da República. Não é saudável para uma sociedade mudar tudo ao mesmo tempo, disse, acrescentando que é preciso ter regras para entrada e saída da diretoria.
A autonomia é um dos projetos que estão em tramitação no Congresso Nacional defendidos pelo BC em sua agenda de reformas.
Goldfajn pretende ficar na presidência do BC até que o nome do economista Roberto Campos Neto, indicado pelo governo eleito, seja aprovado no Senado.
O presidente do BC chegou a ser convidado a permanecer no cargo pelo governo eleito, mas alegou questões pessoais para deixar a presidência da autarquia. A minha decisão foi de ordem pessoal. Tenho todo respeito e admiração pelo novo governo. Os sinais transmitidos são na direção correta. Eu vim do setor privado e resolvi voltar às origens, disse aos senadores.
Se tivéssemos aprovado um mandato fixo antes, talvez essa questão de sair por razões pessoais não se colocasse, acrescentou. Entretanto, Goldfajn disse que sempre defendeu a autonomia do BC não para uso próprio, mas para a próxima diretoria. Não é uma autonomia para fazer o que quiser. É uma autonomia para perseguir as metas decididas pelo governo. É uma autonomia operacional só. E isso existe no mundo todo, destacou.

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