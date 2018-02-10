Presidente da OAB critica Segovia por fala sobre inquérito de Temer

Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasi (OAB), Claudio Lamachia, criticou as declarações do diretor-geral da Polícia Federal (PF), Fernando Segovia, sobre o inquérito que investiga a atuação do presidente Michel Temer na edição de um decreto sobre portos. Segovia afirmou em entrevista à Agência Reuters divulgada nessa sexta-feira (9) que não há indício de crime no episódio e sugeriu que o caso deve ser arquivado em breve. O diretor-geral afirmou ainda que o delegado no comando das investigações, Cleyber Malta Lopes, pode ser punido por ter dirigido perguntas ásperas ao presidente. Lamachia ressaltou que o comandante da PF esteve recentemente com Temer.

"As instituições precisam transmitir credibilidade para a sociedade. Nesse sentido, não me parece recomendável, nem é apropriado, que o diretor-geral da Polícia Federal dê opiniões a respeito de investigações em curso, sobretudo porque, recentemente, manteve reuniões com o investigado. O momento do país pede o fortalecimento das instituições", diz Lamachia, em nota.

O presidente da OAB afirmou ainda que devem ser preservadas a liberdade e a independência do investigador do caso do presidente. "Quanto à possibilidade de punição ao delegado que conduz o inquérito sobre o presidente da República, devemos observar que o investigador deve ter sua liberdade e independência preservadas. Ao agir de acordo com a lei, o investigador não comete ilícito", afirmou o presidente da OAB.



