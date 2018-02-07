Presidente da Câmara confirma votação da Previdência para o dia 20

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que está mantida a votação da reforma da Previdência no próximo dia 20 e avaliou que, embora não tenha os votos necessários hoje, é possível que os tenha depois do carnaval.

"Vamos trabalhar. A construção da maioria no Brasil é uma construção lenta. A maioria da população ainda não entendeu a reforma do regime geral de Previdência. A reforma para o setor público sim, são mais de 80% de apoio, mas o regime geral ainda não. Isso impacta a opinião dos deputados e dos governadores", disse após uma reunião com o prefeito João Doria (PSDB), na sede da prefeitura da capital paulista.

Oficialmente, Maia foi conhecer o projeto de reforma da Previdência municipal que Doria enviou à Câmara de Vereadores.