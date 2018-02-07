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Depois do Carnaval

Presidente da Câmara confirma votação da Previdência para o dia 20

Rodrigo Maia avaliou que, embora não tenha os votos necessários hoje, é possível que os tenha depois do carnaval
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 fev 2018 às 21:42

Publicado em 06 de Fevereiro de 2018 às 21:42

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que está mantida a votação da reforma da Previdência no próximo dia 20 e avaliou que, embora não tenha os votos necessários hoje, é possível que os tenha depois do carnaval.
"Vamos trabalhar. A construção da maioria no Brasil é uma construção lenta. A maioria da população ainda não entendeu a reforma do regime geral de Previdência. A reforma para o setor público sim, são mais de 80% de apoio, mas o regime geral ainda não. Isso impacta a opinião dos deputados e dos governadores", disse após uma reunião com o prefeito João Doria (PSDB), na sede da prefeitura da capital paulista.
Oficialmente, Maia foi conhecer o projeto de reforma da Previdência municipal que Doria enviou à Câmara de Vereadores.
"Hoje não tem 308 votos. Agora, o Brasil é um País em que as coisas mudam tão rápido, quem sabe a gente consegue depois do carnaval, com todo mundo descansando um pouquinho, construir a maioria para aprovar aquilo que for possível para a Previdência", disse, acrescentando ter certeza de que, caso o tema seja aprovado, o Brasil pode chegar ao final do ano com uma taxa de desemprego abaixo de 9%.

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