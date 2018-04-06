Presidenciáveis comentam mandado de prisão do ex-presidente Lula

O governador de São Paulo e candidato a presidente Geraldo Alckmin se pronunciou sobre a decisão de mandar prender o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva Crédito: Reprodução / Internet

O governador de São Paulo e candidato a presidente Geraldo Alckmin se pronunciou sobre a decisão de mandar prender o ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva: "É lamentável ver a decretação da prisão de um ex-presidente, mas tenho a convicção de que isso simboliza uma importante mudança que vem ocorrendo no Brasil: o fim da impunidade. A lei vale para todos", publicou ele em sua conta no Twitter.

O dono da Riachuelo e pré-candidato à Presidência da República pelo PRB, Flávio Rocha, se diz aliviado com desfecho do capítulo da Operação Lava Jato que culiminou na determinacão de prisão do ex-presidente Lula. Segundo ele, a decisão do juiz Sérgio Moro, de que o petista se entregue à Polícia Federal em Curitiba, até sexta (6), às 17 horas, o deixa aliviado.

"Foram momentos angustiantes [do julgamento do habeas corpus pelo STF], um placar apertado. Mas foi um grande alívio. Graças a Deus a luta não foi em vão", afirmou o empresário, pelo telefone, desde Curitiba, onde participa de um evento de sua plataforma eleitoral, o Brasil 200.

O empresário pondera, no entanto, que, apesar de importantíssima, a punição imposta ao ex-presidente não esgota a luta contra a corrupção no Brasil.

"A prisão do Lula, em uma analogia figurativa, é como espantar as moscas, mas não tira o presunto da sala. ( ) A conquista sustentável e definitiva contra a corrupção, além de prender os corruptos, passa por uma mudança estrutural, por uma reforma do Estado, para que ele fique menos "suculento" aos corruptos", diz.

Em sua página pessoal do Facebook, o pré-candidato do PSOL, Guilherme Boulos, avisou em um pronunciamento ao vivo que vai a São Bernardo do Campo, para o Sindicato dos Metalúrgicos, onde haverá um ato em defesa do ex-presidente.

"É momento de defender a democracia, de se colocar claramente nessa encruzilhada a prisão do Lula. Essa prisão é arbitrária, absurda, sem provas, uma prisão política e é o momento de todos e todas irem a São Bernardo do Campo para assegurar uma resistência democrática. Não dá para aceitar passivamente esse acinte", disse.

Ele disse que o juiz Sergio Moro age como chefe de partido político e que o processo, desde o início, é uma determinação política.