Prefeituras prometem tirar obras e serviços do papel até o fim do ano

Parque Tecnológico de Vitória, em Goiabeiras, é uma das promessas para este ano Crédito: Divulgação

Em meio a tantas demandas das comunidades, as prefeituras dos municípios da Grande Vitória já traçaram as obras e os serviços que deverão ser entregues neste ano.

Em Vitória, a administração municipal promete reforma e construção de escolas e creches, bem como iluminação e limpeza de ruas e poda de árvores  serviços menores, que poderiam estar de fora do orçamento participativo.

Tudo tem custo, alegou a subsecretária de Planejamento da Capital, Joseane Zoghbi, questionada sobre a necessidade de realizações pequenas serem solicitadas pela população.

A prefeitura é organizada e quer fazer as coisas de forma planejada. A iluminação dos bairros não é simplesmente trocar lâmpadas, é fazer a troca por iluminações modernas, inteligentes, explicou.

Já em Cariacica, pelo menos 20 obras  a maioria de pavimentação  estão previstas para o ano, nove estão sendo licitadas e outras oito já estão em execução.

Segundo a secretária de Governo do município, Mary Lucy Gomes, a prefeitura trabalha com demandas solicitadas entre 2006 e 2012 por decisão da própria comunidade, após reuniões realizadas com o Executivo municipal em 2013.

Nos últimos cinco anos, concluímos 154 obras do orçamento participativo. Das 352 obras, faltam 198. Vamos financiar em quatro parcelas R$ 53 milhões pela Caixa para isso, prometeu.

Já na Serra, a prefeitura afirmou que vai realizar pelo menos 10% dos cerca de 100 pedidos da população neste ano. Em 2018, serão entregues as obras da cobertura da quadra de esportes de Manguinhos, dos CMEIs de José de Anchieta II e de Jardim Carapina. Além da encosta de José de Anchieta II, por exemplo, disse a administração, em nota.

Em Vila Velha, conforme dados divulgados pela assessoria de imprensa da prefeitura, o Executivo deverá priorizar obras de macrodrenagem e desassoreamento de valões. Na saúde, haverá resgate do Programa Saúde da Família na zona rural da cidade, afirmou a administração.

As obras prometidas para 2018

Vitória

Melhoria da iluminação

Bairros Jardim da Penha, Ilha de Santa Maria, Ilha de Monte Belo, Praia do Suá, Santa Tereza, Estrelinha, Grande Vitória, Caratoíra, Bento Ferreira e Jabour.

Reformas e construções de escolas e creches

Reforma da creche Sinclair Phillips, em Caratoíra; reforma da escola Adilson da Silva Castro, na Ilha de Monte Belo; conclusão da obra da escola Paulo Reglus Freire, em Inhanguetá; construção da creche Teodoro Fae, em Itararé; construção da escola Paulo Roberto Vieira Gomes, em São Benedito. Além da construção da nova escola Ronaldo Soares, em Resistência; e da conclusão da reforma da escola Alvimar Silva, em Santo Antônio.

Ampliação de escolas em tempo integral

Não informou a quantidade e nem locais.

Saúde

Agilizar a marcação de consultas na rede e ampliar o agendamento on-line em todas 29 unidades do município. Ampliar e reformar a unidade de saúde de Jardim Camburi.

Construção do Parque Tecnológico

Goiabeiras.

Outros

Ampliação das ações de videomonitoramento e implantação do cerco eletrônico em toda a cidade; intensificação das ações da Guarda em todos os bairros; ampliação do Bike Vitória; ampliação dos pontos de internet grátis pela cidade; ampliação das atividades da Fafi, no Centro; poda de árvores e limpeza nos bairros; ampliação das ciclovias, ciclorrotas e ciclofaixas.

Vila Velha

Saúde

Ampliar especialidades médicas na unidade de Vila Nova (ginecologia e pediatria); ampliar o número de consultas por mês na unidade de saúde da microrregião que compreende Jardim Colorado, Brisamar, Santos Dumont, Nossa Senhora da Penha, Jardim Guadalajara, Ibes e Santa Inês; facilitar a marcação de consulta para os pacientes idosos na unidade de saúde de Santa Rita; concluir as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Riviera da Barra; retornar com o Programa de Saúde da Família para a zona rural.

Valões

Macrodrenagem nos bairros Garoto, Aribiri, Ataíde, Cavalieri e Dom João Batista. Desassoreamento dos valões existentes nos bairros Cobilândia, Jardim Marilândia, Nova América e Cobi de Baixo.

Drenagem e pavimentação

Pavimentação da Rua Pedrolino Nascimento, em Ilha das Flores; da Rua Bela Vista, em Alvorada; e da Avenida Gabiroba, em Balneário Ponta da Fruta. Drenagem e pavimentação da Avenida Espírito Santo, em Riviera da Barra.

Instalação de lâmpadas de led Nos bairros Praia da Costa, Itapoã, Praia de Itaparica, Praia das Gaivotas, Coqueiral e Jockey de Itaparica.

Creches

Demolição e reconstrução da creche Tia Nenzinha, em Divino Espírito Santo; e construção de creche anexa à escola Marina Barcellos, em Araçás.

Instalação de câmeras de videomonitoramento

Nos bairros Ilha dos Ayres, Centro, Olaria, Jaburuna e Glória.

Parque

Criação de parque urbano na área de proteção permanente Lagoa Encantada.

Serra

Quadra de esportes Construção de quadra coberta da escola Ministro Petrônio Portela, em Mata da Serra; e cobertura de quadra em Manguinhos.

Creches

Obras das creches de José de Anchieta II e de Jardim Carapina, e já estão em execução obras das creches nos bairros Vista da Serra II e Central Carapina.

Drenagem e pavimentação

Recuperação de drenagem e restauração da pavimentação de ruas da Poligonal II (Guimarães Junior, São Pedro, Cláudio Coutinho, Luis Pina e Euclides da Cunha).

Obra em encosta

Na Garganta do Diabo em José de Anchieta II.

Cariacica

Drenagem e pavimentação

Das ruas São Mateus, Vila Paulista e Santa Rosa, em Porto Novo; das ruas Campo do Grêmio e Manuel Fernandes, em São Francisco; Rua dos Padres, em Vera Cruz; da Rua 11 até a Travessa B, no bairro Prolar; e da Rua Pernambuco, em Piranema; todas elas em processo de licitação. As rua Dinamarca, em Itapemirim; Pequiá, Sapucaia e Tamarindus, em Parque Gramado; Antônio de Paula, Alvarenga Macedo, João Paulo I e Manoel de Assis, em Parque Gramado, estão em execução.

Obras

Construção de quadra poliesportiva coberta em Nova Canaã e conclusão da obra da unidade de saúde de Nova Rosa da Penha II.