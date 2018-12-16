Prefeituras enxergam trégua na crise e preveem obras; veja as promessas

Eleitos em 2016, os prefeitos do Espírito Santo chegarão à metade de seus mandatos em 2019 com a promessa de acelerar o ritmo de entrega de obras e de ações nas cidades daqui em diante. Investimentos em áreas como saúde, educação e infraestrutura serão prioridade na agenda dos chefes do Executivo municipal, que já planejam suas gestões para os próximos dois anos finais.

Para a Serra, Audifax Barcelos (Rede) prevê um investimento total de R$ 400 milhões até 2020. A prioridade do prefeito é entregar já no ano que vem duas importantes obras para o setor de saúde: o hospital materno-infantil, em Colina de Laranjeiras, e a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castelândia.

Na educação, mais uma meta ambiciosa: concluir a construção de 12 creches, sendo duas delas (em Cidade Continental e Central Carapina) em 2019. Ao mesmo tempo, a prefeitura deve desembolsar R$ 50 milhões em obras de pavimentação em 15 bairros. Já no âmbito administrativo, cerca de 30% do secretariado deverá mudar a partir do ano que vem, enquanto os servidores receberão reajuste salarial.

"Isso é fruto da organização, do planejamento que fizemos nos primeiros dois anos, pois não está fácil. Nossa receita desse ano vai fechar próxima do que era há dez anos", diz o redista.

Em Cariacica, o prefeito Juninho (PPS) assegura um crescimento a passos largos. Entre as previsões estão a reforma de 14 unidades de saúde e a construção de seis novas creches, algumas para 2019. Para além disso, cerca de R$ 50 milhões serão investidos na pavimentação e drenagem de localidades em 60 bairros, que foram escolhidas entre 2006 e 2012 pelo orçamento participativo.

Por outro lado, a prefeitura também vislumbra atrair investimentos. Um projeto será apresentado à Câmara Municipal visando criar um polo tecnológico em Jardim América, a partir de incentivos para a instalação de empresas.

MUDANÇAS

A expectativa em relação ao montante de recursos que poderão ser utilizados vai ao encontro do volume de investimentos feitos nos últimos anos pelos municípios. Com altas despesas e arrecadações menores, a solução para equilibrar as contas vinha sendo reduzir novas aplicações.

Dados do Tribunal de Contas (TCES) e do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (Siconfi) mostram que grande parte das prefeituras reduziu despesas com investimentos entre 2016 e 2017. Na Serra, a redução foi de 53,3%, enquanto em Vila Velha ela chegou a 62,5%.

Mas o cenário econômico de recuperação abre espaço para otimismo. Em Vila Velha, o prefeito Max Filho (PSDB) vislumbra investir mais de R$ 270 milhões. A maioria do dinheiro (R$ 164,5 milhões) será utilizada na requalificação urbana da cidade, com obras de drenagem e pavimentação em 30 bairros, além da restauração de parques.

A quantia virá de uma operação de crédito internacional junto ao Fundo de Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), que já foi aprovada pela Câmara Municipal, mas ainda precisa passar pelo crivo do Tesouro Nacional e do Senado.

"Esse financiamento prevê a realização das obras em cinco anos. Pretendemos iniciá-las e deixá-las avançadas, com recursos garantidos para conclusão", diz Max, que elenca outros R$ 35 milhões em obras de saúde, R$ 21,2 milhões para construção de creches e escolas e R$ 50 milhões para macrodrenagem.

ESCOLAS

A Prefeitura de Vitória afirma que vem buscando recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) para investir na reforma e ampliação de escolas e na construção de unidades habitacionais. Mas o valor não foi divulgado. Na área de mobilidade, o Finisa já liberou R$ 5,4 milhões para a primeira etapa de recuperação da malha viária. Em outra frente, o prefeito Luciano Rezende (PPS) pretende investir na qualificação da estrutura administrativa, criando, por exemplo, o Centro de Inteligência da Cidade de Vitória com recursos do Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

No interior do Estado, as promessas de entregas continuam. Enquanto em Cachoeiro de Itapemirim, o prefeito Victor Coelho (PSB) afirma que o município ganhará investimentos da ordem de R$ 55 milhões  entre obras de pavimentação, recuperação de vias e outras  em Linhares, a meta de Guerino Zanon (MDB) é aplicar R$ 200 milhões, incluindo a entrega de três creches e uma escola, e unidades de saúde.

O prefeito destaca que pelo menos três novas empresas se instalarão no município, além da construção de um hospital particular de alta complexidade por parte do grupo Linhares Medical Center. "Estamos preparados para fazer todas as entregas necessárias em serviços e obras à população", disse.

Em Colatina, Sérgio Meneguelli (MDB) afirma que as obras incluirão a construção e reformas de postos de saúde, de escolas, construção de complexos esportivos em dois bairros, pavimentação de ruas e sistema de macrodrenagem do Córrego São Silvano.

"Estamos preparando o município para receber investimentos. A construção civil lidera o ranking de projetos e temos várias empresas em estudo de viabilidade para serem implantadas na cidade e algumas até internacionais já em funcionamento", acrescentou a prefeitura, em nota.

INVESTIMENTOS PREVISTOS

SERRA

Investimentos

O município promete investimentos da ordem de R$ 400 milhões em dois anos.

Saúde

Entrega do hospital materno-infantil, em Colina de Laranjeiras.

Entrega da UPA de Castelândia.

Informatização do sistema de saúde municipal.

Infraestrutura e trânsito

Entrega da ampliação do Parque da Cidade, em Laranjeiras.

Entrega da obra Arena Riviera, em Jacaraípe.

Pavimentação de 15 bairros, especialmente nas regiões de Jacaraípe e Nova Almeida, com investimento de R$ 50 milhões.

Entrega da orla de Bicanga e de Balneário Carapebus.

Início das obras da rotatória do Hospital Dório Silva e entrega da obra da rotatória do Maringá.

Educação

Entrega de 12 creches em dois anos. As creches de Cidade Continental e Central Carapina serão entregues em 2019.

Conclusão das obras da escola municipal de Divinópolis.

Habitação

Entrega de mais duas mil escrituras residenciais.

Administração

Mudança de 30% do secretariado.

Aumento de salário para servidores ainda no primeiro semestre de 2019.

VILA VELHA

Investimentos

Ao todo, R$ 270.675.000,00.

Saúde

Conclusão do CAPs Infantil de Jabaeté.

Implantação de um Centro de Referência de Atenção ao Idoso.

Entrega de quatro unidades de saúde: as de Vila Batista e Divino Espírito Santo já foram licitadas. As de Ataíde e de São Torquato serão em 2019.

Retomada das obras do Pronto Atendimento de Riviera da Barra. A obra depende da liberação de recursos federais.

Educação

Conclusão das escolas de Alvorada e de Santos Dumont.

Entrega da nova escola de Barramares (obra já licitada).

Entrega das creches de Alecrim, Gaivotas, São Torquato e Sítio Batalha.

Criação de um anexo esportivo na escola Desembargador Ferreira Coelho, na Glória.

Reforma do prédio da estação Leopoldina como anexo da escola Ana Bernardes, em Argolas. A obra está em estudo pelo Iphan.

Requalificação urbana

30 bairros serão contemplados com obras de drenagem e pavimentação, através de uma operação de crédito internacional.

4 parques da cidade serão reformados (Mantegueira, Marista, Lago Grande e Penedo).

Macrodrenagem

R$ 50 milhões de investimentos próprios para continuidade das ações de macrodrenagem, a exemplo da bacia de Aribiri.

O governo estadual repassará outros R$ 257 milhões para macrodrenagem no Canal da Costa, Canal de Guaranhuns e Canal Marinho.

VITÓRIA

Recursos

A Prefeitura da Capital busca recursos do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa) para investir em áreas como educação e infraestrutura, mas não informou valores.

Educação

Reformas e ampliação de unidades de ensino. A prefeitura diz que ainda está definindo quais unidades serão contempladas com recursos do Finisa.

Habitação

Construção de unidades habitacionais em bairros; bônus moradia para moradores de áreas de risco e reforma de escadarias e rampas (depende de recursos do Finisa).

Mobilidade

R$ 5,4 milhões em investimentos para executar a primeira etapa de recuperação da malha viária, equivalente a 10 km.

Ao todo, mais de 50 km serão recuperados em vias das regiões 1 (Centro), 2 (Santo Antônio), 4 (Maruípe) e 7 (São Pedro).

Ampliação da malha cicloviária de 33,62 para 50 km.

Modernização do parque semafórico da cidade.

Serviços

Construção do Centro de Inteligência da Cidade de Vitória, com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Reestruturação da Defesa Civil, com compra de equipamentos e veículos.

Construção, compra de equipamentos e manutenção das academias populares.

CARIACICA

Saúde

Reformas de 14 unidades de saúde.

Construção da Unidade de Pronto Atendimento de Flexal II.

Construção do Caps Infantil em Rosa da Penha (o espaço já foi desapropriado).

Disponibilização de agendamento eletrônico de consultas nas unidades.

Educação

Construção de 6 novas creches (Jardim América, Morrinhos, Santa Luzia, Vila Prudêncio, Alzira Ramos e Vale dos Reis).

Requalificação urbana

Drenagem, pavimentação e calçamento de 146 ruas, em 60 bairros. As localidades foram escolhidas entre 2006 e 2012 no orçamento participativo. O gasto previsto é de R$ 50 milhões.

Recapeamento de vias, como a avenida Vale do Rio Doce, em Porto de Santana.

Drenagem e pavimentação de ruas dos bairros Operário, Nova Canaã e Alice Coutinho (completando todo o bairro), além do esgotamento sanitário.

Entrega do Centro de Iniciação Esportiva dentro do Parque O Cravo e a Rosa.

Entrega dos parques O Cravo e a Rosa, e da Biquinha.

Iluminação da avenida Leste-Oeste (início em 60 dias).

Apresentação de projeto para criação do Parque Tecnológico da Cidade, em Jardim América.

Segurança

Implantação de cerco eletrônico para leitura de placa de veículos nos limites da cidade e em áreas de grande acesso.

CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Saúde

Entrega da reforma do Pronto Atendimento Paulo Pereira Gomes e Centro Municipal de Saúde.

Contratação de consultas especializadas via Consórcio Polo Sul de Saúde.

Educação

Entrega da escola Olga Dias, de educação infantil.

Retomada da obra da creche do bairro Village da Luz.

Manutenção

Recapeamento de vias.

Melhoria de abrigos de ônibus.

Construção de campos de grama sintética, academias ao ar livre, quadras de areia.

Segurança

Ampliação do videomonitoramento com cerco eletrônico.

LINHARES

Saúde

Conclusão de um Pronto Atendimento 24 horas.

Conclusão de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPs).

Construção de duas unidades de saúde: uma no bairro Aviso e outra no bairro Santa Cruz.

Educação

Entrega de 3 Centros de Educação Infantil (Três Barras, Bebedouro e Santa Cruz).

Construção de uma escola no bairro Palmital.

Infraestrutura

Asfaltamento da ES 348 que liga Linhares à Vila de Povoação.

Asfaltamento da Estrada que liga a ES 259 à Bagueira.

Infraestrutura completa nas comunidades de Bagueira, Chapadão das Palminhas, Humaitá, Baixo Quartel, Ruas das Flores (Quartel do Meio), Japira, Regência e Povoação ainda em 2019.

Obras de infraestrutura completas no bairro Planalto.

Construção de quatro complexos esportivos nos bairros Aviso, São José, Nova Esperança e Comunidade de Guaxe.

Construção do Centro de Vivência no bairro Palmital.

Salário

Reajuste de 4% nos salários e 5% no tíquete-alimentação a partir de janeiro de 2019.

COLATINA

Saúde

Construção e reforma de postos de saúde (não foram informados quantos).

Educação

Reforma de escolas (não foram informadas quais).

Infraestrutura

Construção de complexos esportivos em dois bairros.

Pavimentação de ruas.

Sistema de macrodrenagem do Córrego São Silvano.

Implantação de ciclovias.

ANÁLISE

Wallace Millis, coordenador do MBA de Gestão Pública da UVV

Prefeitos têm desafios pela frente