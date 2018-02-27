Prefeitura de Vitória anuncia reajuste de 3% aos servidores

Das 229 pessoas que doaram para Luciano Rezende, 58 trabalham na prefeitura Crédito: Vitor Jubini

A Prefeitura de Vitória anunciou na noite desta segunda-feira (26) que vai pagar aos servidores municipais a reposição da inflação de 2017, o que vai render um acréscimo de 3% nos salários. Além disso, a administração anunciou a progressão de cerca de 3,3 mil servidores.

A última reposição salarial em Vitória ocorreu em 2014. Em outubro do ano passado, a prefeitura já havia anunciado o reajuste de 28% no tíquete-alimentação.

"Quero agradecer aos servidores, que podem ter certeza de que vamos avançar cada vez mais", disse o prefeito Luciano Rezende (PPS), em comunicado publicado no site da prefeitura.

O secretário municipal da Fazenda, Davi Diniz, disse que "é momento de investir no servidor". "Nossa intenção é tomar essa medida com segurança. Por isso, em julho, a PMV terá condições de honrar os pagamentos de todos os servidores e honrar o pagamento de 100% dos fornecedores já contratados, cumprindo obrigações e a Lei de Responsabilidade Fiscal", afirmou.