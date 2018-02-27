Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reposição da inflação

Prefeitura de Vitória anuncia reajuste de 3% aos servidores

Funcionários da Capital receberão a reposição da inflação relativa ao ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 fev 2018 às 01:31

Publicado em 27 de Fevereiro de 2018 às 01:31

Das 229 pessoas que doaram para Luciano Rezende, 58 trabalham na prefeitura Crédito: Vitor Jubini
A Prefeitura de Vitória anunciou na noite desta segunda-feira (26) que vai pagar aos servidores municipais a reposição da inflação de 2017, o que vai render um acréscimo de 3% nos salários. Além disso, a administração anunciou a progressão de cerca de 3,3 mil servidores.
A última reposição salarial em Vitória ocorreu em 2014. Em outubro do ano passado, a prefeitura já havia anunciado o reajuste de 28% no tíquete-alimentação.
"Quero agradecer aos servidores, que podem ter certeza de que vamos avançar cada vez mais", disse o prefeito Luciano Rezende (PPS), em comunicado publicado no site da prefeitura.
O secretário municipal da Fazenda, Davi Diniz, disse que "é momento de investir no servidor". "Nossa intenção é tomar essa medida com segurança. Por isso, em julho, a PMV terá condições de honrar os pagamentos de todos os servidores e honrar o pagamento de 100% dos fornecedores já contratados, cumprindo obrigações e a Lei de Responsabilidade Fiscal", afirmou.
Prefeitura de Vitória anuncia reajuste de 3 por cento aos servidores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Com Drauzio Varella, Multivix Med Summit 2026 debateu sobre o futuro da medicina no Brasil
Imagem de destaque
O conselho de Lula a Alexandre de Moraes no caso Master
Imagem de destaque
ES tem operação integrada para Festa da Penha e show do Guns N' Roses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados