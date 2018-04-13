Prefeitura de Curitiba pede transferência de Lula

Representantes do acampamento formado por militantes petistas informaram que se Lula for transferido eles vão montar outro acampamento perto do local Crédito: REUTERS/Paulo Whitaker

A Prefeitura de Curitiba pediu nesta sexta-feira (13) a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da sede da Polícia Federal para outro local. Sem definir para onde, a procuradora-geral do município, Vanessa Palácios, alegou que a presença do ex-presidente causa transtornos aos moradores do entorno da sede da PF e aos funcionários da instituição.

Em petição à Justiça Federal, Vanessa argumenta que a prefeitura "exauriu as providências administrativas e judiciais para o cumprimento da ordem judicial, mas não tem atribuição legal para o seu cumprimento, dependendo da Polícia Militar para tanto".

Nas avaliação dela, a PF não tem estrutura para abrigar o ex-presidente. Representantes do acampamento formado por militantes petistas informaram que se Lula for transferido eles vão montar outro acampamento perto do local.