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'Transtornos'

Prefeitura de Curitiba pede transferência de Lula

Procuradora-geral do município alega que presença de ex-presidente causa transtornos na cidade

Publicado em 13 de Abril de 2018 às 20:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2018 às 20:43
Representantes do acampamento formado por militantes petistas informaram que se Lula for transferido eles vão montar outro acampamento perto do local Crédito: REUTERS/Paulo Whitaker
A Prefeitura de Curitiba pediu nesta sexta-feira (13) a transferência do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva da sede da Polícia Federal para outro local. Sem definir para onde, a procuradora-geral do município, Vanessa Palácios, alegou que a presença do ex-presidente causa transtornos aos moradores do entorno da sede da PF e aos funcionários da instituição.
> Ciro Gomes pede para visitar Lula na sede da PF
Em petição à Justiça Federal, Vanessa argumenta que a prefeitura "exauriu as providências administrativas e judiciais para o cumprimento da ordem judicial, mas não tem atribuição legal para o seu cumprimento, dependendo da Polícia Militar para tanto".
> STF confirma para dia 17 julgamento de denúncia contra Aécio Neves
Nas avaliação dela, a PF não tem estrutura para abrigar o ex-presidente. Representantes do acampamento formado por militantes petistas informaram que se Lula for transferido eles vão montar outro acampamento perto do local.
 

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