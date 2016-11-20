Prefeitos eleitos com baixo percentual têm que conquistar confiança

Se em tempos de crise econômica e diminuição da arrecadação os prefeitos eleitos de todo o Estado encontrarão dificuldades para administrar os 78 municípios capixabas, esse deve ser um desafio ainda maior para os que tiveram votações pouco expressivas nas urnas. É o caso das cidades de Colatina e de Santa Teresa, onde os vencedores saíram das urnas escolhidos por apenas um terço do eleitorado, aproximadamente.

A GAZETA procurou os eleitos com os menores percentuais do Estado  Sergio Meneguelli (PMDB), em Colatina; e Gilson Amaro (DEM), em Santa Teresa. Eles apontaram as prioridades de gestão e disseram como pretendem ganhar a confiança da maioria do eleitorado, que votou em adversários. Além disso, admitem a necessidade de alavancar os índices de aprovação.

Eleito em Colatina com 30,24% dos votos, Meneguelli, 60 anos, venceu uma disputa acirrada até os últimos segundos. Com oito candidatos na corrida, a um mês da eleição as pesquisas de intenções de votos apontavam um empate técnico entre o peemedebista, Tadeu Marino (PSB), Luciano Merlo (SDD) e Cirilo de Tarso (PSD).

Apesar de ter a menor votação percentual do Espírito Santo, o futuro prefeito considerou a vitória expressiva em função da concorrência, e por ter conseguido a virada impondo mais de 5 mil votos de vantagem em relação ao segundo colocado.

Foi uma eleição muito disputada. No final, foi até um milagre conseguir esses 30%. Então, por causa da concorrência, eu achei um ótimo resultado. Agora vamos conquistar o restante da população através do diálogo, do trabalho e da transparência, como já temos mostrado no processo de transição, acabando com as rixas políticas, disse.

QUARTO MANDATO

Já em Santa Teresa, Gilson Amaro, 71 anos, obteve 35,87% do votos, derrotando Kleber Medici (PSDB) por cerca de mil votos e superando também o atual prefeito, Claumir Zamprogno (PSB), que ficou em terceiro lugar. Gilson já havia sido prefeito em três ocasiões: em 1993-1996, 2005-2008 e 2009-2012. Ele acredita que a experiência foi o que pesou na balança.

A minha vitória sobre candidatos mais jovens mostra justamente a confiança da população na minha trajetória e no meu trabalho. Agora é necessária uma união para que haja governabilidade, por isso espero que, dentro da minha humildade e capacidade política, consiga que todos nós trabalhemos juntos para um futuro melhor, afirma.

De acordo com o cientista político e professor da Universidade de Brasília (UnB) David Fleischer, conquistar o conjunto dos moradores e elevar a popularidade será um desafio: Esse é um trabalho difícil e que leva tempo, ainda mais com a falta de recursos para os serviços básicos e a necessidade das prefeituras de apertar o cinto para conter os gastos, afirma.

CRISES

São desafios em colatina

Crise financeira

A maior prioridade é reativar o desenvolvimento melhorando a infraestrutura e reorganizando a máquina pública, cortando secretarias e cargos comissionados, e arrecadando mais e sem aumentar impostos, como por exemplo reorganizando o IPTU, que hoje não tem cadastrados 50% dos imóveis da cidade

Crise hídrica

Com a seca, é necessário investir em alternativas que possam solucionar esse problema, ou ao menos minimizá-lo de alguma forma

Crise ambiental

Vamos criar uma Secretaria de Meio Ambiente, para cuidar de perto dos problemas ambientais da cidade

SANTA TERESA: SERVIÇOS PÚBLICOS E ÁREA AMBIENTAL

Sustentabilidade

Vamos recuperar o protagonismo de Santa Teresa em atitudes sustentáveis e de proteção ao meio ambiente, o que é fundamental em tempos de crise hídrica

Saúde básica

Vamos fazer a saúde voltar a funcionar desde onde tudo começa, que é na atenção primária, e no cuidado com a saúde das famílias. Também vamos dar mais apoio ao Hospital Regional

Educação infantil

É preciso cuidar bem das nossas crianças, investindo em creches e escolas de qualidade e que atendam a todas. A educação infantil voltará a ser vista como uma prioridade para dar mais qualidade de vida para a nossa população

Análise

Representatividade x governar pra todos

Na política, não há a necessidade que a maioria absoluta esteja do lado de uma pessoa, em função da legislação eleitoral. Mas um prefeito eleito nessas condições tem dois grandes problemas: a representatividade real, que pode ficar comprometida; e o desafio de fazer um governo que atenda a todos, independente dos que o elegeram. O caminho para conquistar o restante da população é a adoção de um modelo de gestão que melhore a qualidade de vida, através dos serviços públicos prestados.