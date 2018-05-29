Pré-candidatos fazem coro contra reajustes do diesel

Caminhoneiros parados em Viana durante a greve Crédito: SECUNDO REZENDE/ZOOM FILMES

No oitavo dia da greve dos caminhoneiros, polarizada entre críticos e apoiadores, pelo menos um consenso surgiu entre os pré-candidatos à Presidência: postulantes dos mais diversos perfis ideológicos defendem que os preços praticados pela Petrobras nos combustíveis deixem de flutuar diariamente, como acontece hoje. A tarifa do diesel foi reduzida em R$ 0,46 por 60 dias, em uma tentativa do governo de atender às reivindicações e encerrar as manifestações. Depois deste prazo, o preço será revisado mensalmente, mas não houve mudança na política em vigor para a gasolina e o etanol.

O GLOBO enviou na segunda-feira as mesmas perguntas sobre o movimento grevista e a formulação do preço dos combustíveis para os nove principais pré-candidatos. Com pequenas diferenças de método na forma de aplicação, a alteração na política de preços foi defendida por nomes alinhados à esquerda, como o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e a ex-deputada federal Manuela DÁvila (PCdoB), e à direita, casos do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB) e do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM).

Os ex-ministros Henrique Meirelles (PMDB) e Marina Silva (Rede), o líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST), Guilherme Boulos (PSOL), e o senador Álvaro Dias (Podemos-PR) também se posicionaram contra as mudanças diárias no valor dos combustíveis. O pré-candidato Jair Bolsonaro (PSL) foi o único a não responder aos questionamentos da reportagem, mas já se posicionou sobre a greve e as tarifas implementadas pela Petrobras em outros momentos. Nesta segunda-feira à noite, ele postou mensagem no Twitter na qual "parabeniza os caminhoneiros pela luta justa", mas pede "sabedoria para que tudo volte à normalidade".

Segundo cientistas políticos, a crise provocada pela greve dos caminhoneiros é desafiadora para os candidatos, que podem ser acusados de omissos caso não se manifestem. Ou desagradar uma parcela da sociedade a depender da opinião divulgada.

 Acredito que a população tende a ficar cansada do candidato que fala, mas não diz nada. Talvez, numa situação crítica como essa, seja melhor falar a verdade e ter um posicionamento contundente sobre o que pretende fazer para evitar que uma situação dessa volte a acontecer  analisa o cientista político Carlos Mello, do Insper.

MARINA (REDE)

Marina Silva Crédito: Edson Chagas





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

A greve dos caminhoneiros é mais uma demonstração da insatisfação generalizada de milhões de brasileiros contra os serviços públicos precários.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Precisamos debater a infraestrutura logística, como a diversificação da matriz energética, o suporte adequado ao transporte rodoviário e modais alternativos.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

A Petrobras definiu uma política de preços fora da realidade. Não é possível esse repasse automático ao trabalhador. O câmbio responde a conjunturas de curtíssimo prazo, e o preço dos combustíveis não pode seguir essa lógica. Há margem para absorver variações momentâneas do dólar, pois apenas uma parte do petróleo consumido no país é importada.

ALCKMIN (PSDB)

Geraldo Alckmin Crédito: Windows)





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

Todos os trabalhadores têm direito de manifestação, mas o direito de um termina onde começa o direito do outro. Nenhuma pauta, por mais justa que seja, pode parar o Brasil.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

O primeiro caminho é sempre o diálogo. É preciso esgotar o diálogo até o último momento. E, no caso de intransigência, a aplicação da lei.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

O ideal teria sido negociar com a Petrobras reajustes mensais, para garantir alguma previsibilidade aos consumidores de diesel. Além disso, em vez de zerar a alíquota do PIS-Cofins por 60 dias, que é uma solução provisória, teria sido melhor criar um colchão tributário, com alíquotas máxima e mínima que seriam adotadas em momentos de choque de preço.

BOLSONARO (PSL)

Jair Bolsonaro Crédito: Renato Araújo | Agência Brasil





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

Bolsonaro não respondeu às perguntas do GLOBO. Na sexta-feira, em vídeo publicado nas redes sociais, ele parabenizou os caminhoneiros, mas pediu para não bloquearem estradas, tática adotada pelo movimento grevista.Em outro momento, ele disse que fechar rodovias era extrapolar e tornava a situação inegociável. Depois, amenizou o tom e defendeu a revogação de multas impostas a caminhoneiros.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Na semana passada, ele disse que quem tem que dar solução é o governo.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

Em vídeo, ele afirmou que acompanhar o preço internacional com minoria entrando (através de importações) aqui é mau-caratismo, no mínimo.

Em seu perfil no Twitter, ele parabenizou os caminhoneiros pela "luta justa", mas pediu "sabedoria para que tudo volte à normalidade". Na postagem anterior, ele afirmou que o "Governo de forma covarde trabalha para colocar na conta dos caminhoneiros a responsabilidade pelos futuros prejuízos causados pela paralisação".

CIRO GOMES (PDT)

Ciro Gomes Crédito: Reprodução/Agência Brasil





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

Tenho alertado sobre a política de preços da Petrobras desde 2016. Era uma crise anunciada e a justa manifestação dos caminhoneiros é um reflexo dela. Lamento apenas que o custo esteja sendo pago pela população brasileira, que não tem culpa.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Se eu fosse o presidente, não teria deixado as coisas chegarem a tal ponto. Primeiro, porque não adotaria esta política de preços. Segundo, porque manteria diálogo permanente com a sociedade, na qual estão os caminhoneiros.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

Uma política que fortaleça a Petrobras e que reverta em benefícios para a população. Jamais espetar nas costas dos caminhoneiros e do povo o desejo de lucro dos poucos acionistas minoritários.

ÁLVARO DIAS (PODEMOS)

Álvaro Dias Crédito: Reprodução / Facebook





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

Fui favorável à greve dos caminhoneiros por entender que chegaram ao limite. O governo não teve a capacidade de se antecipar aos fatos e acabou obrigando os caminhoneiros à paralisação.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Se fosse eu o presidente não chegaríamos a esse impasse, porque nos anteciparíamos aos fatos e evitaríamos a crise.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

Primeiramente revogaria o decreto do presidente Temer que autoriza a Petrobras a promover reajustes quase que diários em razão da flutuação do preço do petróleo internacionalmente. Países produtores praticam preços locais em defesa de sua população. A reforma tributária seria o mecanismo mais adequado para a redução de preços.

MANUELA D'ÁVILA (PCDOB)

Manuela D'Ávila Crédito: Divulgação





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

Nossa posição histórica sempre foi defesa das manifestações dos trabalhadores. A pauta dos caminhoneiros autônomos é justa.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Não deixaríamos que a situação atingisse o ponto que atingiu porque haveria negociação prévia e mediação permanente.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

A estratégia é reativar o Plano de Investimentos da Petrobras para aumentar a produção e nos deixar menos dependentes da volatilidade do mercado externo. Minha proposta é aumentar os investimentos públicos em refinarias. No período de transição até o aumento do número de refinarias, nossa proposta é criar um Fundo de Compensação para dar sustentação em caso de volatilidade do preço do barril do petróleo.

RODRIGO MAIA (DEM)

Rodrigo Maia Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

A greve dos caminhoneiros é legítima, mas neste momento passou de todos os limites toleráveis: deixou de ser um movimento de reivindicação, legítimo no mundo das relações de trabalho, e se converteu num grande problema para todo o país. É inegável que houve uma escalada no preço dos combustíveis, isso impactou o diesel e se espalhou pela cadeia do sistema rodoviário de carga.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Maior previsibilidade nos preços do combustível e zerar Cide e Pis/Cofins do diesel.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

Deveria existir um prazo de reajuste de 60 dias, no qual seria apurado o saldo e o ajuste se faria com a redução do PIS/Cofins.

GUILHERME BOULOS (PSOL)

Guilherme Boulos Crédito: Marighella Publico/Flickr





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

A greve é um instrumento legítimo dos trabalhadores. É preciso separar o joio do trigo: de um lado, o legítimo protesto de caminhoneiros; de outro, donos de transportadoras barganhando isenções fiscais e oportunistas de extrema direita defendendo uma intervenção militar.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Não permitiria que a Petrobras praticasse essa política de desmonte que só atende aos interesses dos acionistas.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?

Empresa pública tem responsabilidade social. Se a Petrobras operasse com a capacidade total de refino e deixasse de exportar petróleo e importar derivados, a crise teria sido evitada, porque o preço não teria ficado refém das variações do dólar.

MEIRELLES (MDB)

Henrique Meirelles Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil





Qual a sua posição sobre a greve dos caminhoneiros? Contra ou a favor?

É inaceitável que, além dos problemas graves e reais dos preços do petróleo e derivados, haja um componente político-ideológico e empresarial nessa aliança de entidades politicamente engajadas com empresas transportadoras.

Que medidas tomaria para acabar com a paralisação?

Já foram tomadas medidas que enfrentam os problemas levantados pelos grevistas e, portanto, isso deve ser seguido pela aplicação da lei e da ordem.

Na sua visão, qual deve ser a política de preços da Petrobras?