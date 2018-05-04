Pré-candidato do Novo e Bernardinho em Vitória no mês que vem

Pré-candidato a presidente da República pelo partido Novo, o empresário João Amoêdo participará de eventos no Estado nos dias 25 e 26 de junho. A informação foi confirmada pelo presidente do partido no Estado, Ricardo Lima.
Com Amoêdo, virá o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho. O ex-técnico decidiu não se candidatar nas eleições deste ano, conforme divulgado nesta quarta-feira (02) pelo Novo. Ele era cotado pela legenda para disputar o governo do Rio.
Na pré-programação, estão palestras de Amoêdo em duas universidades e, ainda, uma palestra na noite do dia 25 com Bernardinho. Os locais ainda não estão definidos.
O Novo deve lançar sete candidatos a deputado federal no Espírito Santo e um a senador.
PRESIDENCIÁVEIS NO ES
O Estado tem sido rota de presidenciáveis. Este ano, fizeram visitas as pré-candidatas Manuela D'Ávila (PCdoB) e Marina Silva (Rede). Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB) também devem vir no primeiro semestre.