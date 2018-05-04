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Eleições 2018

Pré-candidato do Novo e Bernardinho em Vitória no mês que vem

No Estado, o partido deve lançar sete candidatos a deputado federal e um a senador

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 21:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 21:07
João Amoedo, palestrando sobre reforma política no Terceiro Fórum Liberdade e Democracia, no Centro de Convenções de Vitória, em 2015 Crédito: Guilherme Ferrari | Arquivo | GZ
Pré-candidato a presidente da República pelo partido Novo, o empresário João Amoêdo participará de eventos no Estado nos dias 25 e 26 de junho. A informação foi confirmada pelo presidente do partido no Estado, Ricardo Lima.
Com Amoêdo, virá o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho. O ex-técnico decidiu não se candidatar nas eleições deste ano, conforme divulgado nesta quarta-feira (02) pelo Novo. Ele era cotado pela legenda para disputar o governo do Rio. 
Na pré-programação, estão palestras de Amoêdo em duas universidades e, ainda, uma palestra na noite do dia 25 com Bernardinho. Os locais ainda não estão definidos.
O Novo deve lançar sete candidatos a deputado federal no Espírito Santo e um a senador. 
PRESIDENCIÁVEIS NO ES
O Estado tem sido rota de presidenciáveis. Este ano, fizeram visitas as pré-candidatas Manuela D'Ávila (PCdoB) e Marina Silva (Rede). Jair Bolsonaro (PSL) e Geraldo Alckmin (PSDB) também devem vir no primeiro semestre.

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