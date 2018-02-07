Pré-candidato, Alckmin diz que 'tudo' pode ser privatizado na Petrobras

Pré-candidato do PSDB à Presidência da República, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, defendeu nesta quarta-feira (7) que "tudo" pode ser privatizado na Petrobras, caso haja um "bom" marco regulatório no futuro. A afirmação foi feita a empresários do setor da construção civil, em evento da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, em Brasília.

Geraldo Alckmin é pré-candidato do PSDB à Presidência Crédito: Reprodução

"Muitos setores da Petrobras devem ser privatizados. Petrobras foi crescendo, crescendo, crescendo. Inúmeras áreas da Petrobras que não são o 'core', o centro objetivo principal, tudo isso pode ser privatizado. E se tivermos um bom marco regulatório, você pode até no futuro privatizar tudo, sem nenhum problema", afirmou.

O tucano defendeu que o Estado brasileiro não pode ser "empresário", mas sim um papel de planejamento e regulação. "Temos que ter coragem de aprovar aquilo que acreditamos. Não tem que ter Estado empresário. Governo tem que ter papel planejador e regulador", disse.

Apesar disso, Alckmin negou intenção de privatizar o Banco do Brasil, quando foi questionado por empresários presentes no evento. "Não pretendo privatizar o Banco do Brasil. O que você pode fazer é criar subsidiários embaixo, com controle privado. É importante ter um ou dois bancos privados para financiar investimentos", disse.