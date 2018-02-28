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Visita ao ES

Pré-candidato à Presidência, Alckmin virá ao Espírito Santo

Governador de São Paulo deve visitar a região de montanhas e conversar com o empresariado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 fev 2018 às 20:08

Publicado em 28 de Fevereiro de 2018 às 20:08

Geraldo Alckmin, governador do Estado de São Paulo Crédito: Repordução | Internet
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), pré-candidato à presidência da República, virá ao Espírito Santo, segundo o governador Paulo Hartung (PMDB). A visita deverá ocorrer em março, mas ainda não há data definida.
Após o apresentador de TV Luciano Huck (sem partido) abrir mão de disputar o Planalto, Alckmin tem surgido como a opção mais concreta entre as pré-candidaturas consideradas de centro.
"São Paulo tem quase um quarto do eleitorado brasileiro. Se ele organiza o Estado, cria uma base sólida de competitividade. Qual o tempo para isso? Nada vai acontecer muito cedo. As coisas vão acontecer só quando não tiver mais jeito. Lá em julho as coisas vão clarear", disse.
Na agenda, segundo a vice-governadoria, estão previstas visita à região de montanhas do Estado e reunião com o setor empresarial em Vitória.

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