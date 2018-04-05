PRB mostra força na reta final

Erick Musso, ao centro, cercado por aliados, filia-se ao PRB na Assembleia Crédito: Fernando Carreiro | Divulgação

Partido até então inexpressivo no Estado, o PRB filiou nesta quarta-feira (4) mais um quadro do cenário político local e de proximidade com o Palácio Anchieta. O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, anunciou a saída do PMDB e a migração para a legenda ligada à Igreja Universal, e que desde o início da janela partidária tem conseguido a adesão de nomes com mandato ou musculatura política ligados ao governador Paulo Hartung (PMDB).

É o caso do deputado estadual Amaro Neto, que deixou o SDD; do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano, Rodney Miranda (ex-DEM); e do titular da pasta de Esportes, Roberto Carneiro (ex-PDT).

Carneiro, inclusive, deve subir um degrau e passar a comandar uma das pastas mais importantes do governo. Segundo a coluna Leonel Ximenes, de A GAZETA, ele vai assumir a Casa Civil no lugar de José Carlos da Fonseca Júnior (PSD), que se desincompatibilizará para disputar as eleições, o que representa mais um sinal de fortalecimento do PRB e deste grupo político no governo.

Musso afirma que sua mudança levou em conta a busca por um ambiente em que se sinta mais confortável para realizar os debates do país.

Esse conforto passou a não existir desde tudo que temos visto veio à tona. O PMDB não tem uma cara jovem, que represente alguém de 31 anos de idade, de um cara que foi vereador, chegou na presidência da Assembleia com 29 anos. Falo isso com respeito ao PMDB, mas o cenário nacional me fez refletir muito, declarou o deputado, que foi eleito pelo PP em 2014 e parte para seu terceiro partido.

Enquanto isso, o PMDB, que possui a maior bancada da Assembleia Legislativa, vivencia um processo de esvaziamento. Além de Musso, Esmael Almeida (PMDB) e Gildevan Fernandes (PMDB) ensaiam deixar a sigla. Questionado se sua troca teve o aval do governo, o presidente do Legislativo desconversou.

Nós somos donos dos nossos mandatos. Tenho o aval dos meus amigos, do meu grupo político, da minha família, e de quem eu dialoguei. Foi uma decisão minha com meus companheiros, frisou.

Musso também anunciou que vai assumir a presidência do partido nos próximos dias. Até então, o comando estava com o subsecretário de Esportes Devanir Ferreira (PRB). Durante a filiação de Amaro e Carneiro, em Brasília, há três semanas, eles afirmaram que Carneiro ficaria na presidência a partir de então. O próprio Amaro, durante a coletiva de imprensa, ontem, se referiu a Carneiro como grande montador de partido.

No entanto, uma resolução do Conselho Estadual de Ética do Estado proíbe secretários e subsecretários de Estado de acumularem funções de dirigentes partidários, o que forçou o grupo a elaborar uma nova composição interna.

Eu permanecendo como secretário, definimos que me licenciaria da presidência do partido, e Amaro Neto, que é o 1º vice-presidente, ficaria no comando. Amaro, num gesto de parceria e irmandade, convidou o Erick para que assumisse no lugar dele. Agora, estamos terminando o processo de filiações para compor o novo diretório, afirmou Carneiro. Assim, Musso vai presidir o partido.

O crescimento do PRB, em tamanho e importância, na base do governo tem incomodado outros partidos aliados. Na última segunda-feira, os líderes estaduais do PSD se reuniram com o governador para discutir a questão e reforçar o convite a Hartung para filiar-se à legenda.

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