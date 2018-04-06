Prazo dado por Moro termina e Lula não sai de sindicato

O prazo dado pelo juiz Sergio Moro - 17h desta sexta-feira- ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se esgotou. O petista deveria ter se entregado à Polícia Federal em Curitiba até esse horário, mas continua no Sindicato dos Metalúrgicos, na região do ABC paulista.

O ex-presidente Lula acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta sexta-feira Crédito: Werther Santana/AE

Isso não significa que o ex-presidente é considerado foragido e que tenha descumprido ordem judicial, segundo a assessoria de imprensa da 13ª Vara Federal do Paraná. No despacho desta quinta-feira (5), o juiz Sergio Moro concedeu "em atenção à dignidade do cargo que ocupou, a oportunidade de apresentar-se voluntariamente à Polícia Federal em Curitiba até as 17:00" desta sexta. Após o horário determinado pela Justiça, segundo a assessoria, cabe a Polícia Federal definir como vai prender. A PF já tem em mãos o mandado de prisão.

Se ele (réu) se trancar em casa à noite, a polícia aguarda amanhecer e entra na residência, exemplificou a criminalista Fernanda de Almeida Carneiro, professora da pós-graduação em Direito Penal do IDP-SP, sobre o procedimento adotado em casos similares.

O juiz Sergio Moro confere as horas em relógio de pulso Crédito: Reprodução

No entanto, Lula não sofreria nenhum tipo de punição - afinal, seria apenas o cumprimento de uma ordem de prisão. O que pode causar problemas judiciais é uma eventual incitação à violência por parte do ex-presidente ou de seus apoiadores.

"Vamos imaginar que a polícia chegue e tenha um cordão humano clamando para que ela vá embora. As pessoas que eventualmente usarem de violência ou grave ameaça para favorecer o ex-presidente praticam o crime disposto no artigo 344 do Código Penal, explica o criminalista Fernando Castelo Branco, coordenador do curso de pós-graduação de Direito Penal do IDP-SP.

O importante é que ele fique sob a custódia do Estado, não importa se é em Curitiba. Se ele quiser se apresentar em São Paulo, bastaria a defesa justificar isso nos autos, explica o criminalista Carlos Eduardo Scheid. Porém, por volta das 17h, o ex-presidente continuava na sede do Sindicato dos Metalúrgicos.

Policiais federais informaram ao jornal "O Estado de S.Paulo" que equipes de Curitiba, São Paulo e Brasília conversam neste momento para definir as próximas ações. A prioridade para a PF é negociar uma entrega com os advogados de Lula, mas os policiais reforçam que não vão deixar de cumprir a decisão judicial e que há elementos para garantir a segurança dos agentes.

JATO PARA SE ENTREGAR

De acordo com o jornal "O Globo", o ex-presidente está negociando para se entregar à Polícia Federal em Curitiba em um jato fretado. Segundo um dos parlamentares que está com Lula no Sindicato dos Metalúrgicos, os advogados do ex-presidente estão tratando dos termos dessa rendição com a PF.

Lula quer evitar a imagem de ser transportado no jato da PF, que já levou vários investigados da Operação Lava Jato. Os advogados estão combinando com a PF o tipo de veículo que o levará do aeroporto até a sede da polícia em Curitiba, por qual porta entra e outros detalhes. A PF já disponibilizou um helicóptero para o transporte do ex-presidente do aeroporto até a superintendência.

Na tarde desta sexta-feira, o ministro Félix Fischer, relator responsável pelos processos da Lava Jato no Superior Tribunal de Justiça (STJ), negou o pedido de habeas corpus para evitar a prisão do ex-presidente. (Com informações da Agência Estado e da Agência O Globo)

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