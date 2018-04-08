Poucas cartas sobram para a defesa de Lula

Crédito: SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

A última cartada da defesa para evitar a prisão do ex-presidente Lula (PT) caiu por terra na manhã deste sábado (7). O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o novo pedido que havia sido apresentado no dia anterior para evitar a prisão do líder político. Com a decisão, ficou mantida a ordem de prisão decretada, na última quinta, pelo juiz Sérgio Moro.

Com a entrega de Lula à Polícia Federal e os dois recursos à prisão negados  o do STF e o do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , especialistas explicam que novos habeas corpus não podem mais ser solicitados, restando para a defesa aguardar os recursos sobre o mérito da condenação, ou mesmo pedir a conversão da prisão em domiciliar.

A saída mais rápida e fácil para a defesa agora é tentar que o Supremo julgue as ADCs, o que pode vir a acontecer a partir de quarta-feira Jovacy Peter Filho- advogado criminalista

Agora que eles já ingressaram com uma liminar que foi negada no STF, o que resta é esperar o julgamento do mérito do processo, tanto no STJ quanto no Supremo. Como eles já pediram habeas corpus para esse pedido de prisão e foram negados, não cabe mais esse recurso, explica o advogado criminalista e professor Jovacy Peter Filho.

De acordo com a advogada Flavia Rahal, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no caso do STJ, o recurso iria se ater a julgar violações à legislação federal, como o Código de Processo Penal. Já no Supremo, seria relacionado ao desrespeito à Constituição.

Lula ainda pode recorrer às Cortes superiores, contra a condenação pelo TRF-4. Esses tribunais não analisarão mais as provas em favor, mas discutem se o processo contra Lula foi conduzido dentro da legalidade. São recursos muito técnicos, que discutem teses jurídicas, afirma.

A opção mais rápida, destacam, seria o Supremo mudar de ideia sobre a prisão após condenação em segunda instância. Na próxima quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello pretende levar a julgamento, no plenário da Corte, o pedido feito pelo PEN para que fiquem suspensas as prisões de condenados que não tiveram o trânsito em julgado de seus processos. Com isso, ele força a presidente, a ministra Cármen Lúcia, a consultar o plenário sobre votar ou não o tema. E a tendência é que se vote, afinal, todos ali já têm uma posição mais ou menos estabelecida sobre o tema. A grande surpresa, mais uma vez, seria a ministra Rose Weber, avalia Jovacy.

SESSÃO DECISIVA NO SUPREMO

Na próxima quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), pretende levar a julgamento no plenário da Corte o pedido liminar feito pelo PEN para que fiquem suspensas as prisões de todos os condenados na segunda instância.

Para o mesmo dia, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que é contra a rediscussão do tema agora, marcou o julgamento de processos que podem significar a prisão ou a liberdade do deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP) e do ex-ministro Antonio Palocci. Para saber o que vai prevalecer será preciso esperar até o começo da sessão, mas há alguns cenários possíveis.

Marco Aurélio quer levar o caso das prisões após segunda instância em mesa, ou seja, para serem julgadas independentemente da vontade da presidente da Corte, que tem a atribuição de pautar os processos no plenário. Ela, porém, costuma dizer que o tema já foi julgado várias vezes, em três ocasiões, sempre pela legalidade da execução da pena após condenação em segunda instância.

Processos envolvendo pessoas presas, como Palocci e Maluf (que cumpre pena em casa), têm prioridade. Mas o pedido nas mãos de Marco Aurélio, apresentado numa ação declaratória de constitucionalidade (ADC), também trata de condenados presos.