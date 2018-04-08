Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O que acontece agora?

Poucas cartas sobram para a defesa de Lula

Há basicamente três caminhos jurídicos após habeas corpus terem sido recusados

Publicado em 08 de Abril de 2018 às 12:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 abr 2018 às 12:05
Crédito: SUAMY BEYDOUN/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
A última cartada da defesa para evitar a prisão do ex-presidente Lula (PT) caiu por terra na manhã deste sábado (7). O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou o novo pedido que havia sido apresentado no dia anterior para evitar a prisão do líder político. Com a decisão, ficou mantida a ordem de prisão decretada, na última quinta, pelo juiz Sérgio Moro.
Com a entrega de Lula à Polícia Federal e os dois recursos à prisão negados  o do STF e o do Superior Tribunal de Justiça (STJ) , especialistas explicam que novos habeas corpus não podem mais ser solicitados, restando para a defesa aguardar os recursos sobre o mérito da condenação, ou mesmo pedir a conversão da prisão em domiciliar.
A saída mais rápida e fácil para a defesa agora é tentar que o Supremo julgue as ADCs, o que pode vir a acontecer a partir de quarta-feira
Jovacy Peter Filho- advogado criminalista
Agora que eles já ingressaram com uma liminar que foi negada no STF, o que resta é esperar o julgamento do mérito do processo, tanto no STJ quanto no Supremo. Como eles já pediram habeas corpus para esse pedido de prisão e foram negados, não cabe mais esse recurso, explica o advogado criminalista e professor Jovacy Peter Filho.
De acordo com a advogada Flavia Rahal, professora de Direito Penal da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, no caso do STJ, o recurso iria se ater a julgar violações à legislação federal, como o Código de Processo Penal. Já no Supremo, seria relacionado ao desrespeito à Constituição.
Lula ainda pode recorrer às Cortes superiores, contra a condenação pelo TRF-4. Esses tribunais não analisarão mais as provas em favor, mas discutem se o processo contra Lula foi conduzido dentro da legalidade. São recursos muito técnicos, que discutem teses jurídicas, afirma.
A opção mais rápida, destacam, seria o Supremo mudar de ideia sobre a prisão após condenação em segunda instância. Na próxima quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello pretende levar a julgamento, no plenário da Corte, o pedido feito pelo PEN para que fiquem suspensas as prisões de condenados que não tiveram o trânsito em julgado de seus processos. Com isso, ele força a presidente, a ministra Cármen Lúcia, a consultar o plenário sobre votar ou não o tema. E a tendência é que se vote, afinal, todos ali já têm uma posição mais ou menos estabelecida sobre o tema. A grande surpresa, mais uma vez, seria a ministra Rose Weber, avalia Jovacy.
SESSÃO DECISIVA NO SUPREMO
Na próxima quarta-feira, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), pretende levar a julgamento no plenário da Corte o pedido liminar feito pelo PEN para que fiquem suspensas as prisões de todos os condenados na segunda instância.
Para o mesmo dia, a presidente do STF, ministra Cármen Lúcia, que é contra a rediscussão do tema agora, marcou o julgamento de processos que podem significar a prisão ou a liberdade do deputado afastado Paulo Maluf (PP-SP) e do ex-ministro Antonio Palocci. Para saber o que vai prevalecer será preciso esperar até o começo da sessão, mas há alguns cenários possíveis.
Marco Aurélio quer levar o caso das prisões após segunda instância em mesa, ou seja, para serem julgadas independentemente da vontade da presidente da Corte, que tem a atribuição de pautar os processos no plenário. Ela, porém, costuma dizer que o tema já foi julgado várias vezes, em três ocasiões, sempre pela legalidade da execução da pena após condenação em segunda instância.
Processos envolvendo pessoas presas, como Palocci e Maluf (que cumpre pena em casa), têm prioridade. Mas o pedido nas mãos de Marco Aurélio, apresentado numa ação declaratória de constitucionalidade (ADC), também trata de condenados presos.
Assim, Marco Aurélio não tem nenhum impedimento de apresentar o caso para julgamento. Mas isso vai depender da vontade da maioria de seus colegas e, em especial, da própria Cármen Lúcia. (Informações de O Globo)

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados