Possibilidade de confronto 'está afastada' no dia do julgamento Lula

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação

O secretário de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Cezar Augusto Schirmer, afirmou em entrevista à Rádio Eldorado, na manhã desta terça-feira, 23, que as ações realizadas até o momento devem evitar que ocorram confrontos entre manifestantes pró e contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presentes na cidade de Porto Alegre para acompanhar, amanhã, 24, o julgamento da ação no Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF-4) em que o petista foi condenado a 9 anos e seis meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro no caso do triplex do Guarujá.

"Acreditamos que a possibilidade física de confronto está afastada, mas é claro que sempre há riscos, por isso aumentamos intensamente o policiamento na capital e nas áreas de potencial explosivo. Toda cautela é pouco e estamos fazendo tudo que é possível", destacou.

Na entrevista, Schirmer justificou o estado de sítio em torno do TRF-4, dizendo que o tribunal fica numa região dentro de um parque, às margens do Rio Guaiba, onde há outros prédios públicos como a Câmara de Vereadores e alguns federais, como Ministérios da Fazenda e Agricultura, Incra, Serpro, IBGE. "Entendemos que para evitar qualquer incidente, é necessário isolar a área a partir de hoje à tarde até amanhã, 24, à noite", destacou. Segundo ele, os funcionários dessas repartições não irão trabalhar durante esse isolamento dos prédios e o TRF-4 só vai funcionar com a câmara específica para o julgamento. "Só entrará nessa área quem tiver autorização do tribunal."

Lula chega hoje, 23, à tarde a Porto Alegre para participar dos eventos previstos pelo PT e simpatizantes que defendem sua liberdade. De acordo com Schirmer, o petista não estará na área próxima ao tribunal, mas a cerca de 2 quilômetros. Portanto, a decisão de sitiar a área próxima ao TRF-4, segundo o secretário, foi tomada há dez dias e não tem relação com a presença de Lula, hoje, na cidade. "Nossas ações visam dar segurança à livre manifestação contra ou a favor (de Lula), mas há sempre o limite da não violência e o respeito à lei. Estamos trabalhando nessa direção, protegendo os manifestantes (de ambos os lados), mas também os habitantes da cidade que querem levar sua vida normal, trabalhando."