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Posse de Cristiane Brasil será na segunda-feira, diz Moreira Franco

A posse foi garantida e divulgada pelo STJ neste sábado (20)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 jan 2018 às 20:05

Publicado em 20 de Janeiro de 2018 às 20:05

Cristiane Brasil vai assumir o Ministério do Trabalho Crédito: Lúcio Bernardo Junior | Câmara dos Deputados
A deputada federal Cristiane Brasil (PTB-RJ) tomará posse como ministra do Trabalho na próxima segunda-feira, 22, informou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco. A posse foi garantida por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), divulgada neste sábado (20).
Filha do ex-deputado federal e atual presidente do PTB Roberto Jefferson, Cristiane foi anunciada como ministra do Trabalho em 3 de janeiro. Em 8 de janeiro, contudo, a posse dela foi suspensa por decisão liminar (provisória) emitida pelo juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói, que atendeu pedido de ação popular.
A Advocacia-Geral da União (AGU) e a defesa da deputada, então, recorreram da liminar ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), no Rio, mas todos os recursos foram rejeitados. Na última quinta-feira (18), o governo decidiu recorrer ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que liberou a posse.

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