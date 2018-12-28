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Novo governo

Posse de Bolsonaro tem presença confirmada de 12 chefes de Estado

A expectativa do Itamaraty é de que 60 delegações estrangeiras participem da posse

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 21:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 21:01
Posse de Bolsonaro tem presença confirmada de 12 chefes de Estado Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
A cerimônia de posse do presidente eleito, Jair Bolsonaro tem, até o momento, a presença confirmada de 12 chefes de Estado. A expectativa do Itamaraty é de que 60 delegações estrangeiras participem da posse.
Segundo o Ministério das Relações Exteriores, a lista de autoridades confirmadas tem mais três vice-presidentes, 11 chanceleres, 16 enviados especiais e três diretores de organismos internacionais. Por motivos de segurança, o órgão informou que não divulgará a lista completa com os nomes de cada uma dessas autoridades.
As presenças já divulgadas são de presidentes de países vizinhos, como Maurício Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Mario Abdo Benítez (Paraguai), Tabaré Vázquez (Uruguai), Iván Duque Márquez (Colômbia) e Marín Vizcarra (Peru).
Também vão desembarcar em Brasília, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, além do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa. Nesta quinta-feira (27), o Itamaraty informou que o vice-presidente do Comitê Permanente da Assembleia Popular (Parlamento chinês), Ji Bingxuan, será o representante da China.
Além disso, estão confirmadas mais dez autoridades, entre elas o secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o chanceler da Argentina, Jorge Faurie. A lista de convidados para a cerimônia é de 140 pessoas.

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