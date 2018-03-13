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Cassação de mandato

Por unanimidade, TRE cassa mandato de prefeito e vice de Castelo

Luiz Carlos Piassi (PMDB) e Pedro Nunes (PSDB) foram acusados pelo Ministério Público Eleitoral de captação ilícita de recursos durante a campanha de 2016

Publicado em 12 de Março de 2018 às 23:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2018 às 23:02
Luiz Carlos Piassi Crédito: Facebook
O prefeito de Castelo, Luiz Carlos Piassi (PMDB), e seu vice, Pedro Nunes (PSDB), tiveram os mandatos cassados pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) sob a acusação de captação ilícita de recursos para a campanha eleitoral de 2016. Eles ainda podem recorrer da decisão e, enquanto isso, permanecem nos cargos.
Em votação unânime, o TRE negou os recursos apresentados pelos gestores e, durante a sessão desta segunda-feira (12), acompanhou a decisão do juiz Joaquim Moreira, da Justiça Eleitoral de Castelo, que, em agosto do ano passado, já havia cassado os mandatos a pedido do Ministério Público Eleitoral.
Na época, Moreira entendeu que cerca de 51% do montante de R$ 138.909,70 arrecadados foram doados de forma irregular aos candidatos. A quantia deveria ter sido repassada por meio de transferência eletrônica e não através de depósitos, como ocorreu. Em um dos casos, um colaborador doou R$ 20 mil divididos em 20 depósitos, dez deles no dia 29 de setembro de 2016 e outros 10 em 24 de outubro.
Procurada, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Castelo não respondeu até o fechamento desta reportagem.

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