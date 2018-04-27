Por pagamento de dívidas, Temer cogita encurtar viagem à Ásia

Temer foi pego de surpresa com a informação sobre o calote dos países, que não pagarão suas dívidas com bancos e que por conta disso poderiam deixar o Brasil inadimplente Crédito: Beto Barata/PR

O presidente Michel Temer cogita encurtar a viagem que fará ao Sudeste Asiático, no início de maio, por conta do temor de que o Congresso não aprove a tempo o pedido, que será enviado via projeto de lei, de recursos extras para o Orçamento para cobrir calotes da Venezuela e de Moçambique.

O pagamento das dívidas deve ser feito até o dia 8 de maio, e a viagem de Temer está prevista para começar no dia 5, da qual ele só voltaria no dia 14. Temer e seus ministros mais próximos trabalham, junto aos líderes da base aliada, para que os parlamentares estejam em Brasília na semana que vem para votar o projeto que será enviado ao Parlamento pelo governo. A grande dificuldade é garantir quórum em uma semana picotada por conta do feriado do Dia do Trabalho, que acontece na terça-feira.

O governo vai pedir ao Congresso a liberação de cerca de R$ 1,3 bilhão para cobrir parcelas atrasadas ou com perspectiva de não serem honradas referentes a empréstimos tomados junto ao BNDES e a bancos privados para financiar projetos na Venezuela e Moçambique.

Temer foi pego de surpresa com a informação sobre o calote dos países, que não pagarão suas dívidas com bancos e que por conta disso poderiam deixar o Brasil inadimplente. O presidente foi avisado pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, de que os países não pagariam as dívidas. Ao longo do dia de ontem, líderes da base aliada no Congresso estiveram no Palácio do Planalto para conversar com o presidente e com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Carlos Marun, da Secretaria de Governo.