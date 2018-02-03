Por 'Comportamento exemplar', Cabral pode ver família e ter TV

O político foi transferido ao Paraná em 19 de janeiro, acusado de ter construído uma rede de privilégios no presídio de Benfica, no Rio Crédito: Reprodução | TV Globo

Quinze dias após ser transferido para Curitiba, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral deixou nesta sexta-feira (02) a triagem do Complexo Médico Penal (CMP), na região metropolitana de Curitiba, onde ficam alguns do presos da Operação Lava-Jato. Segundo o diretor-geral do Departamento Penitenciário (Depen) do Paraná, Luiz Alberto Cartaxo, o comportamento de Cabral tem sido "exemplar".

O político foi transferido ao Paraná em 19 de janeiro, acusado de ter construído uma rede de privilégios no presídio de Benfica, no Rio.

Já no Paraná, durante a triagem, Cabral ficou sozinho em uma cela de 12 metros quadrados, sem direito a receber familiares, tomar sol ou assistir à TV. Em geral, esse procedimento leva 30 dias, mas se o preso se comportar bem, o tempo pode ser reduzido pela metade.

Agora que passou para o convívio com os demais presos, o ex-governador está autorizado a se encontrar com familiares, tomar banho de sol com outros presos e receber comida que vem de fora do presídio, conhecido como "sacola". Na cela, ele poderá ouvir rádio e assistir a uma TV de 20 polegadas.

"A partir de hoje (Cabral) vai para o convívio (com outros presos). Por enquanto, vai ficar em uma cela sozinho, aguardando chegada de outros presos", afirmou Cartaxo.

Ao pedir a transferência de Cabral para o Paraná, o Ministério Público apurou que, no presídio de Benfica, o ex-governador tinha uma série de regalias: visitas fora dos horários determinados; instalação de um equipamento de som (home theater); presença de equipamentos de musculação; disponibilidade de alimentos em condições fora das determinadas; remédios sem prescrição; livre circulação pelo presídio; e acesso a entregas externas.