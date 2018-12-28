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Luto na política

Políticos exaltam capacidade de agregar de Camata

Representantes de diversas frentes ideológicas se despediram do ex-governador

Publicado em 28 de Dezembro de 2018 às 02:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 dez 2018 às 02:37
Corpo de Gerson Camata foi levado para sepultamento pelo Corpo de Bombeiros Crédito: Patrícia Scalzer | CBN Vitória
O velório e o sepultamento do ex-governador Gerson Camata, nesta quinta-feira (27), confirmaram algumas das características da personalidade do político mais lembradas por amigos e contemporâneos. A tão destacada capacidade de agregar do líder assassinado ficou evidente no fato de as cerimônias terem reunido políticos de diferentes grupos e gerações.
Entre os que foram render as últimas homenagens, tradicionais adversários da política capixaba que, por alguns momentos, ignoraram diferenças para dividir o mesmo espaço e lembrar do legado de Camata.
No Palácio Anchieta, o ex-presidente da Assembleia Legislativa José Carlos Gratz contou sobre sua surpresa ao tomar conhecimento do crime. Ele era amigo tanto de Camata quanto de Marcos Andrade, o ex-assessor que confessou o assassinato.
Gratz no velório de Gerson Camata Crédito: Ricardo Medeiros
"Você gosta das duas pessoas e uma mata a outra estupidamente. Nunca imaginei na minha vida que Marquinhos tivesse uma arma, nunca vi pessoa mais pacata do que ele", comentou.
A poucos metros, no mesmo ambiente, o governador Paulo Hartung confortava os familiares e atendia a imprensa. Ele e Gratz são rivais políticos desde o início dos anos 2000, quando o Estado estava negativamente marcado pela atuação do crime organizado.
O governado Paulo Hartung no velório Crédito: Ricardo Medeiros
"Entre os muitos ensinamentos que ele me passou, um é que o governador não pode olhar só para a Grande Vitória ou só para o interior. Tem que ter um olhar diversificado pois o Espírito Santo tem muita diversidade", disse o atual governador.
Hartung e o governador eleito, Renato Casagrande, que também têm desavenças, consolaram juntos a viúva Rita Camata no sepultamento. "O maior legado, além do desenvolvimento econômico, é a forma de fazer política construindo pontes entre as pessoas. Às vezes, entre adversários', declarou Casagrande.
Outro adversário político de Hartung, o ex-governador José Ignácio também foi às cerimônias. Lembrou de Camata como um realizador. "Talvez nenhum governador tenha feito tanta estrada asfaltada no Estado quanto ele. Ajudou muito com recursos para a Terceira Ponte", disse.
O adeus também atraiu políticos mais novos que o admiravam. Ainda exercendo seu primeiro mandato como deputado estadual, Sergio Majeski iniciava a carreira como professor quando Camata assumiu o governo, em 1983.
"Deixa um grande legado pelo que representou em termos políticos e vim prestar minhas condolências. Eu estava iniciando a carreira e ele como governador começou a colocar o salário dos professores em dia, que estavam há quatro, seis meses sem receber", afirmou.
Quando Camata chegou ao governo, em 1983, o hoje prefeito de Vitória, Luciano Rezende, tinha 21 anos. "Foi um dos políticos do Espírito Santo mais importantes do século 20. Fez uma escola de consenso e diálogo", destacou.
O prefeito da Serra, Audifax Barcelos, contou que votou pela primeira vez em 1982, justamente quando Camata foi eleito governador. "Ele me lembra o meu pai. Foi a primeira vez que votei, em 1982. Agradeço a Deus por tudo que ele fez por nosso Estado", frisou o prefeito.
Os ex-governadores Max Mauro e Vitor Buaiz, além de outras autoridades, também foram ao velório.

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