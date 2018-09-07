Policiais vasculharam celulares após foto de Bolsonaro vazar

Jair Bolsonaro levou uma facada em ato de campanha em Minas Gerais Crédito: Reprodução

A diretora da Santa Casa de Juiz de Fora, Eunice Dantas, informou que policiais federais fizeram uma varredura na unidade em busca do autor da foto que mostra o candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL) no centro cirúrgico, onde foi operado após sofrer um ataque a faca durante ato de campanha na cidade mineira. Os agentes olharam os celulares de todos os médicos, anestesistas e técnicos na investigação sobre o vazamento da imagem nas redes sociais.

Os policiais, no entanto, não chegaram a identificar o autor. O candidato foi transferido da unidade na manhã desta sexta-feira ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Os filhos do parlamentar elogiaram o atendimento da equipe mineira. Presidente da Santa Casa de Misericórdia, Renato Loures lamentou o episódio da foto e disse que a investigação está a cargo da Polícia Federal."Não se pode permitir que seja vazada uma foto do centro cirúrgico", disse Loures.

Bolsonaro teve uma "lesão por material perfurocortante na região do abdômen" e foi submetido a cirurgia. Segundo a diretora da Santa Casa, o político passou a noite sem sobressaltos. O parlamentar foi transferido para o hospital Albert Einstein, em São Paulo, por volta das 8h10 desta sexta-feira.

"Ele passou a noite muito tranquilo dentro do esperado em uma cirurgia desse porte e manteve-se hemodinamicamente estável. Houve a condição segura para essa transferência, ele está hemodinamicamente muito bem", explicou a médica.