Policiais federais já se preparam para entrar em ação contra fake news

Eugênio Ricas participou da formação do grupo e indicou os policiais que vão fazer parte das discussões Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Espírito Santo pode ter seu próprio time de vigilantes de notícias falsas durante as eleições de 2018. Segundo o diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal (PF), Eugênio Ricas, há um plano para que as superintendências da instituição nos Estados passem a contar com um núcleo focado na identificação de fraudes na internet durante o período eleitoral.

O movimento já vem sendo debatido nos corredores da Polícia Federal desde o fim do ano passado e deve ser concretizado nos próximos dias.

A pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, que assume em fevereiro a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), um grupo de trabalho formado pela cúpula da PF, pelo TSE e pelo Ministério Público Federal (MPF) se reunirá ainda nesta semana para definir a estratégia para combater a prática.

O objetivo é que em até 30 dias as reuniões do grupo resultem em uma proposta legislativa para tipificar como crime a produção de notícias falsas.

O ministro Fux está muito preocupado em como as fake news podem influenciar as eleições de outubro. Hoje, todas as superintendências têm um setor de repressão a crimes cibernéticos, afirmou. Questionado se há a possibilidade de que esses setores deem origem a núcleos nos Estados, respondeu: Sim, é possível.

O temor é baseado no fluxo de informações duvidosas que foi observado durante as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que levou Donald Trump ao poder, em 2016, e da França, que escolheu Emmanuel Macron, em 2017. Os americanos já encontraram indícios de disseminação de conteúdo falso por hackers russos, para induzir eleitores durante o pleito.

Tudo que aconteceu lá (nos EUA) vai acontecer no Brasil. A diferença é o mecanismo dos órgãos para coibir esse tipo de prática, apontou.

Ricas participou da formação do grupo e indicou os policiais que vão fazer parte das discussões em nível nacional.

Sem lei

Ricas explica que não há lei específica sobre esse tipo de irregularidade e que há uma dificuldade de separar o que é permitido e o que não é. Ele destaca que o direito de liberdade de expressão deve ser respeitado, sem deixar de punir a prática de delitos envolvendo notícias falsas.

Aqui no Estado, por exemplo, nas eleições de 2014 houve a divulgação de uma pesquisa eleitoral com dados falsos favorecendo um candidato durante a campanha. Isso viralizou e induziu muita gente a considerar essa informação como um fator importante na hora de decidir o voto. Nesse caso, especificamente, houve dificuldade para tipificar como crime. Queremos construir um modelo de apuração mais efetiva.

Outra dificuldade elencada por Ricas é na apuração dos crimes. Atualmente, não há artigos no código penal específicos para a disseminação de notícias falsas. O que leva a irregularidade a ser, comumente, considerada prática de falsidade ideológica.

Isso dificulta, por exemplo, a conseguir mandados de busca e apreensão para autores desses conteúdos, ordens judiciais para tirar os sites do ar e a responsabilização dos envolvidos. Daí a importância de propor uma lei para dar maior segurança jurídica para combater as fake news, explica.

Boa parte desses conteúdos falsos contam, ainda, com o poder de propagação das redes sociais para viralizar. Segundo Ricas, ainda não houve conversa com os executivos das empresas donas das principais mídias, como o Facebook, o WhatsApp e o Twitter.

Apesar disso, temos uma boa relação com eles para a investigação de outros crimes eletrônicos, como a pornografia infantil, por exemplo. Mas, havendo determinação judicial, eles têm que cumprir, independentemente de qualquer coisa, observou.

Fake news tiveram impacto na greve da PM

Diretor da Polícia Federal, Eugênio Ricas conta como o órgão vai combater as fake news.

Quais exemplos das últimas eleições no mundo podem ajudar a combater essa prática?

Certamente, o que aconteceu não só nos Estados Unidos, como também na França, pode acontecer no Brasil. A nossa preocupação é que esse conteúdo falso não interfira no processo eleitoral, nem induza o eleitor. A diferença de lá para aqui, é o mecanismo dos órgãos para coibir.

Como é feito o combate hoje?

Todas as superintendências têm um serviço de repressão a crimes cibernéticos. Hoje são elas as responsáveis por este tipo de crime e tantos outros que ocorram no mundo virtual. Há a possibilidade de que estes setores deem origem a núcleos nos estados? Sim, é possível.

Como atrapalha a população?

Vimos um pouco de como as fake news tiveram um impacto grande durante a greve da PM, em fevereiro de 2017, no Estado. A divulgação do fechamento de vias, algo que não existiu, atrapalhou a vida das pessoas. Criou um temor. O mesmo pode ser usado para favorecer alguém. Queremos nos antecipar.

POLICIAIS JÁ SE PREPARAM PARA ENTRAR EM AÇÃO

Ildo Gasparetto destacou que a Federal no Estado estará preparada para agir Crédito: Carlos Alberto Silva

Policiais federais, delegados, escrivães e peritos do Espírito Santo já estão passando por cursos para se especializarem para identificar autores e reprodutores de fake news. É o que afirma o superintendente da Polícia Federal no Estado, Ildo Gasparetto.

O delegado afirma que aguarda a definição do comando da PF nacional, mas revela que as notícias falsas têm sido uma das principais preocupações de policiais federais em todo Brasil.

Em fóruns e encontros de agentes públicos especializados no combate à corrupção, as fake news são sempre elencadas como uma das ameaças a serem contornadas para 2018.

É um crime novo, que virou tendência na política mundial. A polícia precisa se adaptar para combater esses delitos modernos e criando uma rede de prevenção e investigação não só no Estado, como no país inteiro, já que as empresas que prestam esse serviço não se limitam às fronteiras territoriais, ressaltou.

No Espírito Santo, agentes da Delegacia de Defesa Institucional (Delinst) são os que estão passando por treinamento específico para as eleições. São eles, atualmente, os responsáveis por investigar crimes eletrônicos e, por isso, contam com membros na equipe especialistas em redes e sistemas eletrônicos.

Gasparetto destaca que a integração com Ministério Público Federal (MPF), Ministério Público Eleitoral (MPE) e Tribunal Regional Eleitoral (TRE) será fundamental para o combate às notícias falsas.

A polícia não pode trabalhar sozinha e, por isso, precisa do apoio desses órgãos para conceder mandados de busca e apreensão, realização de perícias e outras ferramentas de investigação, comentou.

ROBÔS

Outra ameaça que já deu as caras no Estado é o uso de perfis fakes, robôs e ciborgues para turbinar páginas de candidatos. Em reportagem publicada em dezembro do ano passado pela BBC, os nomes do governador Paulo Hartung (PMDB), do senador Ricardo Ferraço (PSDB) e do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Rodney Miranda (DEM), foram citados como clientes de uma empresa que bombava políticos e até criava haters para seus adversários.

Essa é outra questão que será analisada pelo grupo. A princípio não há irregularidade em aumentar o número de seguidores. Outra coisa é quando se usa esses perfis, sejam eles robôs ou não, para disseminar notícias falsas nas redes sociais, explicou.

Para Gasparetto, os internautas precisam pensar duas vezes antes de repassar conteúdo. Se desconfiarem de algo, verifiquem. Caso permaneça a dúvida, denunciem à polícia, alertou.

ENTENDA O CASO

Fake news - O que são?

São notícias falsas criadas propositalmente para influenciar a opinião pública a se posicionar a favor ou contra uma proposta ou indivíduo

Por que é perigoso?

Na era digital, a disseminação dessas notícias ganhou uma potencialidade muito maior, principalmente pelas redes sociais, onde nem sempre os conteúdos são checados pelos usuários.

Histórico

Na eleição americana, por exemplo, autoridades federais encontraram indícios de que hackers russos foram responsáveis por divulgar notícias falsas durante a campanha eleitoral.

Robôs - O que são?

São perfis falsos utilizados para aumentar o número de seguidores e likes de uma determinada página. Reportagem da BBC identificou a contratação de uma empresa especializada no serviço por políticos capixabas (Paulo Hartung, Rodney Miranda e Ricardo Ferraço), que negam terem encomendado a prática.

Prevenção - Grupo de Trabalho

Polícia Federal, TSE e MPF vão definir nos próximos 30 dias estratégias de combate às fake news nas eleições.

TSE define regras para eleições até março

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu o calendário eleitoral de 2018 em dezembro, mas só deve fechar em março as regras para o combate às fake news, tema que tem sido debatido internamente pela Suprema Corte.

O ministro Luiz Fux, que assumirá a presidência do TSE em fevereiro, afirmou que terá postura repressiva e preventiva com relação a notícias falsas na internet.

O debate é complexo porque a limitação desse tipo de conteúdo pode, em alguns casos, ser interpretado como restrição à liberdade de manifestação.

Em dezembro de 2017, o Tribunal aprovou algumas resoluções para o período eleitoral, como a remoção de conteúdo da internet. Os provedores terão pelo menos 24 horas para retirar o conteúdo.

Também ficou definido que manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido, não será considerada propaganda eleitoral, diz a resolução.