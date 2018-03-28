Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paraná

Polícia vai tratar ataque à comitiva de Lula como tentativa de homicídio

Segundo delegado, pelo menos duas pessoas participaram da ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2018 às 09:30

Publicado em 28 de Março de 2018 às 09:30

O ex-presidente Lula Crédito: Instituto Lula | Divulgação
Responsável pela investigação sobre o ataque a tiros à comitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Paraná, o delegado Fabiano Oliveira, de Laranjeiras do Sul, informou na noite desta terça-feira que vai tratar o caso como tentativa de homicídio. Segundo o delegado, foram constatados três tiros em dois veículos, e uma marca de pedrada no vidro de um dos ônibus.
Ainda de acordo com o delegado, um dos tiros foi disparado por arma mais forte, calibre 380, e os outros são de arma de calibre menor, possivelmente 22.
 Foram pelo menos duas pessoas na ação, porque há tiros nos dois lados de um dos ônibus. O caso vai ser tratado como tentativa de homicídio  afirmou Fabiano Oliveira.
Relatos de pessoas que estavam dentro de um dos veículos, que levava jornalistas brasileiros e estrangeiros convidados pela comitiva, o carro recebeu um tiro na lataria e ainda apresentava uma espécie de arranhão no vidro, o que o delegado confirmou como pedrada.
Ainda segundo testemunhas, o outro ônibus, com parlamentares e convidados, apresenta uma marca de tiro na lataria, pouco abaixo das janelas. Lula estava em um terceiro ônibus, que não recebeu nenhum disparo de arma de fogo.
No começo da madrugada desta quarta, a Secretaria de Segurança Pública informou, por meio de nota, que é muito precipitado falar sobre tentativa de homicídio. "Não há por ora indícios de uma tentativa de homicídio como chegou a ser comentado."
Acrescenta que o inquérito será presidido pelo delegado Helder Andrade Lauria, superior hierárquico de Fabiano Oliveira.
A Polícia Civil do Paraná informou que será aberto um inquérito para apurar os fatos. Em nota, disse ainda que a comitiva não havia pedido escolta, o que foi negado ontem por Márcio Macedo, coordenador da equipe do ex-presidente Lula:
 Pedimos escolta em reunião duas semanas atrás.
Segundo Antônio Soares, motorista que dirigia o ônibus com os jornalistas, assim que o veículo foi atingido todos pensaram se tratar de uma pedrada. Ele contou ainda que, em seguida, verificou que dois pneus também foram furados por objetos pontiagudos.
 Assim que escutamos o barulho pensamos que era pedra, mas depois vimos as marcas (de tiro)  disse Soares.
O ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, cobrou providências a respeito do episódio:
 Vou pedir (ao governo do Paraná) que existam cuidados adicionais. Nós não podemos admitir confrontos. É absolutamente anti-democrático. É preciso ter respeito.
O ex-presidente Lula também reagiu ao episódio:
 Se pensam que com isso vão acabar com a minha disposição de brigar, estão enganados.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Fim da escala 6x1, produtividade estagnada e atraso social

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados