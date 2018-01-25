Ameaça

Polícia isola área da Esplanada dos Ministérios por suspeita de bomba

Esquadrão encontra artefato de 10 cilindros plásticos ligados por fios entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional
Redação de A Gazeta

25 jan 2018 às 14:00

Publicado em 25 de Janeiro de 2018 às 14:00

Esplanada dos Ministérios, em Brasília Crédito: Polícia Militar do DF|Divulgação
A Polícia Militar do Distrito Federal (PM-DF) informou na manhã desta quinta-feira,25, que isolou uma área próxima à Esplanada dos Ministérios, na capital federal, por suspeita de bomba.
Segundo a assessoria de impensa PM-DF, o Esquadrão de Bombas foi acionado por volta das 8 horas e encontrou no local artefato de 10 cilindros plásticos ligados por fios. Policiais estão no local analisando o material para confirmar se é bomba ou não. O local isolado fica entre o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional. A área fica no início da Esplanada dos Ministérios, cerca de 2 quilômetros da Praça dos Três Poderes, onde estão localizado as sedes do Congresso Nacional, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal.

