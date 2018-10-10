Polícia investiga ataque a jovem que vestia camiseta 'Ele não'

Jovem de 19 anos, moradora de Porto Alegre, foi marcada com um canivete. Ela usava uma blusa com os dizeres "Ele não" Crédito: Reprodução | Internet

Uma jovem de 19 anos, moradora de Porto Alegre, registrou boletim de ocorrência na Polícia Civil em que relata ter sido agredida por três homens e marcada com um canivete, na noite desta segunda-feira (08). A jovem, que preferiu não se identificar por temer novos ataques, disse que caminhava no bairro Cidade Baixa, na capital gaúcha, vestindo uma camiseta com os dizeres "Ele não", mote dos protestos contra o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), quando foi abordada de forma violenta pelos homens.

Os agressores teriam distribuído socos e usado um canivete para marcar um desenho que remete à cruz suástica, símbolo do nazismo, nas costelas da jovem.

O caso foi registrado na 1ª Delegacia de Polícia de Porto Alegre. Os policiais buscam imagens de câmeras de segurança na região para tentar identificar os agressores.