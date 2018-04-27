Polícia Federal vai ouvir filha de Temer em inquérito dos portos

Brasília - O presidente Michel Temer Crédito: Marcos Corrêa/PR

A Polícia Federal (PF) marcou para a próxima quarta-feira (2) o depoimento de uma das filhas do presidente Michel Temer, Maristela Temer, nas investigações da Operação Skala, que apura as suspeitas de corrupção envolvendo Temer e empresas do setor portuário.

As suspeitas dos investigadores é de que uma reforma na casa de Maristela tenha sido utilizada para lavar dinheiro de propina destinada a Temer.

As suspeitas vieram à tona depois que fornecedores que trabalharam na obra da casa da filha do presidente, localizada na zona oeste de São Paulo, admitirem que receberam pagamentos em dinheiro vivo da mulher do coronel da reserva da PM José Baptista Lima Filho, apontado por delatores como intermediador de propina para o presidente.

Maristela deverá ser ouvida pelo delegado da Polícia Federal Cleyber Malta Lopes, responsável pelo inquérito dos Portos, em São Paulo.

Nesta sexta-feira (27), Temer fez um pronunciamento para rebater as suspeitas de lavagem de dinheiro. O presidente disse que só um "irresponsável e mal intencionado ousaria tentar incriminá-lo":