Polícia Federal vai investigar áudio de Mafra sobre eleição da OAB

Homero Mafra é o atual presidente da OAB-ES Crédito: Gazeta Online

A Polícia Federal irá investigar um suposto crime de ameaça que teria sido cometido pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-ES), Homero Mafra, contra uma funcionária da Ordem.

No documento expedido nesta terça-feira (30), o delegado da PF Alessandro Rodrigues Batista intima a funcionária a prestar depoimento, caso ela manifeste interesse na apuração dos fatos.

O fato diz respeito a uma ligação feita pelo presidente à funcionária, na qual ele a repreende por ter confirmado presença, por meio das redes sociais, no lançamento da campanha à presidência da Ordem de José Carlos Rizk Filho. O áudio circulou por grupos de WhatsApp dos membros da instituição.

Rizk é candidato de oposição à chapa do atual secretário-geral Ricardo Brum, que tem Mafra com seu principal apoiador. O nome da funcionária não será divulgado para preservá-la.

Na gravação, Mafra inicia a conversa sem identificar-se e diz que está ligando a pedido do comitê de campanha de Rizk para verificar se mulher compareceria no lançamento da candidatura dele, já que ela havia confirmado presença no Facebook. No entanto, a funcionária diz que não poderá ir.

No decorrer do diálogo, ao ser questionado mais de uma vez sobre quem estava falando, Mafra diz: "Se você continuar fazendo política de Ordem vai ficar muito ruim para você. É o seu presidente do conselho secional. Não curta". No fim da gravação, o presidente da OAB se identifica com nome e sobrenome.

O assunto chegou à Polícia Federal através de uma notícia-crime, que é quando alguém comunica um fato à polícia e ele passa a ser investigado. No documento, o delegado afirma:

"Analisando o áudio, conclui-se que a conduta se enquadra, em tese, no delito de ameaça insculpido no artigo 147 do Código Penal, cujo processamento da notícia crime depende representação da vítima, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal".

A notícia crime pode ser apresentada pelo Ministério Público, por um advogado ou por um cidadão. Mas neste caso não se sabe quem foi o autor. Caso seja comprovada a existência de um fato criminoso, Homero Mafra pode ser indiciado e o caso irá para o Ministério Público e para o Poder Judiciário.

No entanto, o presidente da OAB-ES afirma que com a intervenção da Polícia Federal no caso, a situação poderá ser esclarecida. "Acho ótimo, pois assim isso vai ser desmentido. Isso é uma tentativa de criar um fato político na eleição da Ordem. Tem dedo da chapa 2 aí", pontua Mafra, referindo-se à chapa encabeçada por José Carlos Rizk para concorrer à presidência da OAB.

Ele ainda afirma: "Ela (a funcionária) me disse que os advogados dela são o José Carlos Risk, a Barbara Néspoli e o Eduardo Sarlo".

Em nota, o advogado Eduardo Sarlo afirma que não é advogado neste caso, pois ainda está analisando os fatos e que não foi o autor da notícia ofertada à PF.