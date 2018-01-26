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Apreensão

Polícia Federal aguarda entrega do passaporte de Lula

Decisão de magistrado de primeira instância provoca movimentação na porta da corporação em São Paulo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jan 2018 às 13:05

Publicado em 26 de Janeiro de 2018 às 13:05

Lula, ex-presidente e condenado no caso do Triplex Crédito: Wilton Junior/Agência Estado
A expectativa de que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregue o passaporte do petista nesta manhã de sexta-feira, 26, na sede da Polícia Federal, em São Paulo, já provoca movimentação da imprensa na porta da instituição. Na quinta, 25, o juiz Ricardo Leite, da 10.ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, ordenou a apreensão do passaporte do ex-presidente, citando sua condenação a 12 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado no caso triplex e afirmando ver "real e iminente probabilidade" da prisão do petista.
O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende Lula, disse que recebeu com "estarrecimento" a decisão proferida pelo juízo da 10.ª Vara Federal de Brasília que proibiu Lula de deixar o País e determinou a apreensão do seu passaporte. O petista viajaria na madrugada desta sexta para a Etiópia, a convite da União Africana para participar de um encontro com líderes mundiais, para fazer um balanço de um encontro ocorrido há 5 anos, para tratar do problema da fome na África.

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