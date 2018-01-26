Polícia Federal aguarda entrega do passaporte de Lula

A expectativa de que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregue o passaporte do petista nesta manhã de sexta-feira, 26, na sede da Polícia Federal, em São Paulo, já provoca movimentação da imprensa na porta da instituição. Na quinta, 25, o juiz Ricardo Leite, da 10.ª Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, ordenou a apreensão do passaporte do ex-presidente, citando sua condenação a 12 anos e 1 mês de reclusão em regime fechado no caso triplex e afirmando ver "real e iminente probabilidade" da prisão do petista.