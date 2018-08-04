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Convenção nacional

Podemos lança neste sábado Álvaro Dias como candidato à Presidência

A convenção nacional do partido está sendo realizada em Curitiba

Publicado em 04 de Agosto de 2018 às 13:44

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 ago 2018 às 13:44
Álvaro Dias Crédito: Guilherme Ferrari
Agendada para Curitiba, capital do estado em que Álvaro Dias representa como senador, a convenção nacional do partido Podemos lançará neste sábado (4) o parlamentar como candidato à Presidência da República.
Após decisão também entre os convencionais da legenda, o PSC decidiu nesta semana apoiar a candidatura de Dias e o ex-pré-candidato Paulo Rabello de Castro será anunciado daqui a pouco como candidato à Vice-Presidência na chapa do senador.
O encontro ocorre no mesmo dia em que outros partidos vão definir a disputa presidencial, como PSDB, PT e Rede, e na véspera do fim do prazo eleitoral, que termina neste domingo (5). Até o dia 15, os partidos deverão registrar os candidatos na Justiça Eleitoral. A expectativa é de que a coligação tenha, além do Podemos e do PSC, o PRP.
PERFIL
Álvaro Dias tem 73 anos e está no quarto mandato de senador. De 1987 a 1991, foi governador do Paraná, à época pelo PMDB. Na década de 1970, foi deputado federal por três legislaturas. Antes de or para a Câmara federal, foi vereador de Londrina (PR) e deputado estadual no Paraná. Formado em História, o senador já migrou de siglas sete vezes.
Ele foi eleito em 2014 pelo PSDB, mudou para o PV e, em julho do ano passado, buscou o Podemos, antigo PTN, para se unir à tentativa da sigla de imprimir a bandeira da renovação da política e da participação direta do povo na política.

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