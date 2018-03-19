PMDB e PSDB se unem para lançar candidato ao governo do ES e ao Senado

O deputado federal e presidente estadual do PMDB, Lelo Coimbra, e o vice-governador do Estado e presidente estadual do PSDB, César Colnago, divulgaram uma nota à imprensa, na manhã desta segunda-feira (19), afirmando que os partidos vão caminhar juntos na eleição deste ano e também vão buscar "uma ampla aliança" com outras siglas.
O acordo foi fechado durante encontro entre as duas lideranças políticas. Lelo e Colnago também anunciaram que PMDB e PSDB terão um candidato ao governo do Estado e duas candidaturas ao Senado Federal - uma delas será indicada pelos tucanos.
Entre os governáveis cogitados nos dois partidos, especula-se uma candidatura do próprio Colnago, além da possibilidade de o atual governador, Paulo Hartung (PMDB), buscar a reeleição. Hartung também é cotado para compor uma chapa presidencial.
Também do PMDB, a senadora Rose de Freitas também já se colocou como pré-candidata na disputa ao Palácio Anchieta. Já para o Senado, o atual senador Ricardo Ferraço (PSDB) deve tentar sua reeleição.
A conversa ainda buscou, segundo a nota divulgada pelos partidos, "trabalhar para atrair outras siglas com as quais tenham identidade e compartilhem da mesma visão política e de gestão de governo". O texto ainda diz que os debates internos nos dois partidos deverão ser iniciados "a partir desta conversa".
DESFILIAÇÕES
Nas últimas eleições internas do PSDB, houve racha dentro do partido por conta da proximidade da sigla com o governo do Estado. O "alinhamento automático" foi um dos motivos para a desfiliação do ex-prefeito de Vitória Luiz Paulo Vellozo Lucas (agora no PPS).
Outros nomes que compuseram a chapa mais crítica em relação a Hartung, como o prefeito de Vila Velha, Max Filho (PSDB), e o deputado estadual Sergio Majeski (PSDB) também devem deixar a sigla.
Nesta segunda-feira (19), o presidente do diretório do partido em Vitória renunciou ao cargo e saiu da sigla.