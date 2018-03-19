PMDB e PSDB se unem para lançar candidato ao governo do ES e ao Senado

César Colnago caminha com Lelo Coimbra, durante campanha do peemedebista à Prefeitura de Vitória, em 2016 Crédito: Reprodução/ Facebook

O deputado federal e presidente estadual do PMDB, Lelo Coimbra, e o vice-governador do Estado e presidente estadual do PSDB, César Colnago, divulgaram uma nota à imprensa, na manhã desta segunda-feira (19), afirmando que os partidos vão caminhar juntos na eleição deste ano e também vão buscar "uma ampla aliança" com outras siglas.

O acordo foi fechado durante encontro entre as duas lideranças políticas. Lelo e Colnago também anunciaram que PMDB e PSDB terão um candidato ao governo do Estado e duas candidaturas ao Senado Federal - uma delas será indicada pelos tucanos.

Entre os governáveis cogitados nos dois partidos, especula-se uma candidatura do próprio Colnago, além da possibilidade de o atual governador, Paulo Hartung (PMDB), buscar a reeleição. Hartung também é cotado para compor uma chapa presidencial.

Também do PMDB, a senadora Rose de Freitas também já se colocou como pré-candidata na disputa ao Palácio Anchieta. Já para o Senado, o atual senador Ricardo Ferraço (PSDB) deve tentar sua reeleição.

A conversa ainda buscou, segundo a nota divulgada pelos partidos, "trabalhar para atrair outras siglas com as quais tenham identidade e compartilhem da mesma visão política e de gestão de governo". O texto ainda diz que os debates internos nos dois partidos deverão ser iniciados "a partir desta conversa".

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