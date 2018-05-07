PM diz ter usado blindado para levar dinheiro a amigo de Temer

O policial militar Abel de Queiroz, de 48 anos, afirmou, em depoimento à Polícia Federal (PF), que já esteve com um carro blindado no endereço do escritório do advogado José Yunes, no Jardim Europa, em São Paulo, para entregar dinheiro em espécie. Yunes, que é amigo íntimo do presidente Michel Temer, se tornou alvo das investigações da Lava Jato que envolvem o presidente da República em razão de uma suposta caixa com R$ 1 milhão que teria recebido em seu escritório.

O presidente Michel Temer discursa na abertura do seminário internacional AGU 25 anos Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Ex-funcionário da Transnacional, uma empresa de transporte de valores, Abel afirmou que esteve no endereço do advogado com "absoluta certeza" por pelo menos duas vezes. Cada transporte feito pela empresa tinha R$ 300 mil como quantia limite, e a entrega era feita mediante uma senha definida previamente, segundo o policial.

A história foi revelada neste domingo pela "Folha de S.Paulo". O jornal "O Globo" confirmou as informações e obteve cópia do depoimento, com apenas duas páginas, prestado em 28 de março ao delegado Thiago Delabary, do grupo de inquéritos que tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF).

A PF, primeiro, fez um trabalho de reconhecimento de local com quatro policiais militares - três deles aposentados - que prestaram serviço à Transnacional. Os três aposentados não reconheceram o endereço do escritório de Yunes, mas Abel disse ter lembrado do endereço. "Abel afirmou, com certeza e precisão, que reconhece o local como sendo imóvel onde já esteve a serviço da empresa Transnacional", cita o documento.

O policial contou ter trabalhado por dois anos na Transnacional, até 2015. Motorista, fazia entregas e coletas de valores em espécie. "Muitas vezes, após sair da sede da Transnacional com o numerário, a única informação que era passada era o bairro de destino, sendo que, durante o deslocamento, eram informados o endereço, o nome de contato e a respectiva senha", afirmou.

Nas duas ocasiões em que esteve no endereço de Yunes, conforme o depoimento, dois colegas teriam feito a entrega do dinheiro: "Não lembra se as pessoas indicadas para receber o dinheiro eram 'Yunes' e 'Shirlei', pois era o encarregado que tinha mais contato com esses dados".

LIGAÇÃO

Em fevereiro de 2017, Yunes disse ter recebido ligação de Eliseu Padilha, ministro da Casa Civil, para receber alguns "documentos". Um "pacote" foi levado pelo doleiro Lúcio Funaro, conforme a versão do advogado.

Yunes e mais oito viraram réus a partir de um desmembramento das investigações sobre o "quadrilhão do PMDB". Em nota, o advogado de Yunes, José Luis Oliveira Lima, disse que seu cliente "jamais se prestou a desempenhar o papel de intermediário". O advogado de Padilha, Daniel Gerber, disse que o ministro nega ter mantido contato com Funaro ou ter se "envolvido nas histórias por ele narradas".