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Segurança

PM diz que pode 'isolar' PF em Curitiba se Lula for preso

Para a condução, a PF reservou um avião de Congonhas, em São Paulo, para o aeroporto de Curitiba

Publicado em 07 de Abril de 2018 às 13:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 abr 2018 às 13:45
Polícia Federal em Curitiba Crédito: Reprodução
A Polícia Militar (PM) considera "isolar" a sede da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba para a possível chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao local, onde ele deve começar a cumprir pena de 12 anos e um mês de reclusão no processo do triplex do Guarujá.
especial
Para a condução, a PF reservou um avião de Congonhas, em São Paulo, para o aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. De lá, a intenção é levar o petista com um helicóptero até à PF. A PM quer evitar ao máximo um deslocamento de Lula pelas ruas, de carro, o que poderia ocorrer em condições meteorológicas adversas para voo.
Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Paraná, as forças de segurança pediram que os manifestantes contrários a Lula não fiquem em frente à sede da PF durante a prisão de Lula e durante a estadia do petista na Superintendência, onde uma cela foi reservada para ele na cobertura do prédio.
Ontem, integrantes do grupo República de Curitiba ficaram na entrada do prédio com um caminhão de som gritando palavras de ordem contra o ex-presidente. Na manhã deste sábado, ainda não há manifestação no local. Os militantes pró-Lula participam de protesto contra o governo estadual, no Centro Cívico, a cerca de 7 quilômetros da PF.
As cúpulas da Pasta estadual e da Polícia Federal aguardam definições sobre a condução de Lula para colocar em prática um esquema de segurança. O monitoramento é acompanhar possível vinda de manifestantes favoráveis e contrários à prisão do petista, o que faria a PM isolar a região e separar os grupos.

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