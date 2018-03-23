Planalto tem torcida silenciosa por liberdade de Lula

A avaliação de ministros e assessores é que uma decisão final contra Lula aumentará a pressão da Lava-Jato sobre todo o meio político Crédito: Divulgação | Instituto Lula

Nem mesmo o ministro Carlos Marun (Secretaria-Geral) quis fazer comentários públicos sobre o julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF), mas há no Palácio do Planalto uma torcida silenciosa para que a corte não mande o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a prisão. A avaliação de ministros e assessores é que uma decisão final contra Lula aumentará a pressão da Lava-Jato sobre todo o meio político.

"Se abrir a porteira para Lula, pode afetar todo mundo", resumiu um assessor palaciano.

Além do presidente Michel Temer, são investigados na Lava-Jato dois de seus ministros mais próximos, Moreira Franco (Secretaria-Geral) e Eliseu Padilha (Casa Civil). Além disso, o PMDB e seus principais aliados têm vários dirigentes sob investigação.

O líder do PSDB na Câmara, Nilson Leitão (MT), por sua vez, lamentou a decisão e disse que a posição do Supremo de apreciar o mérito do habeas corpus e de conceder liminar não significa que o ex-presidente Lula foi absolvido ou teve sua ficha limpa.

O STF apenas adiou o prazo para que ele comece a cumprir a sua pena. O que é de se lamentar é que alguém que já ocupou a Presidência da República por duas vezes cause, por sua própria culpa, constrangimentos para o país e para as instituições. Ter um ex-presidente condenado à prisão envergonha o Brasil. Os melhores ex-chefes de Estado são aqueles que não aparecem no noticiário todos os dias, principalmente no policial, disse o líder tucano, em nota.

O líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer, afirmou que o resultado frustrou as expectativas, pois se esperava o desfecho do caso. O Brasil aguardava e esperava conhecer o desfecho desse caso, independentemente de qual fosse o resultado. Por isso, a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de adiar o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula frusta a expectativa de todos os brasileiros, escreveu ele, no Twitter.

O líder do DEM na Câmara, Rodrigo Garcia (SP), destacou que mesmo que o Supremo venha a dar uma decisão final contra a prisão em segunda instância, Lula não poderá disputar a eleição devido à Lei da Ficha Limpa. O STF tomou uma decisão "muito dirigida" em relação ao ex-presidente. Lula é Ficha Suja e com a condenação em segunda instância, preso ou não, ele não pode ser candidato, ressaltou, também em redes sociais.