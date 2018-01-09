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Palácio do Planalto

Planalto suspende posse de Cristiane Brasil

Governo informa que decisão se dará até liminar ser derrubada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jan 2018 às 18:05

Publicado em 09 de Janeiro de 2018 às 18:05

A posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, que estava agendada para as 15 horas Crédito: Lúcio Bernardo Junior | Câmara dos Deputados
Diante da proximidade do horário marcado para a cerimônia de posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, que estava agendada para as 15 horas, e com o impasse judicial sobre o tema, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que a posse está suspensa até decisão judicial liminar ser derrubada.
No Palácio do Planalto, o Salão Nobre já estava organizado para receber o evento, mas não há movimentação de convidados como de costume. Auxiliares dizem que o presidente não vai desrespeitar a Justiça e que não há plano B e o governo, pelo menos até o momento, não pensa em substituir a indicação da filha de Roberto Jefferson para a pasta.
Segundo auxiliares, o governo não pediu outro nome ao PTB e aguarda a decisão do TRF confiante de que conseguirá empossar a nova ministra.
Há pouco o presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), desembargador federal André Pontes, se declarou suspeito ao analisar recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) à decisão do juiz federal Leonardo da Costa Couceiro, da 4ª Vara Federal de Niterói (RJ), que suspendeu a nomeação e a cerimônia de posse da deputada Cristiane Brasil (PTB-RJ) como nova ministra do Trabalho do governo Michel Temer. No Planalto, segundo uma fonte próxima ao presidente, a expectativa é que o governo consiga derrubar a liminar até o fim do dia.

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