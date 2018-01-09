Planalto suspende posse de Cristiane Brasil

A posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, que estava agendada para as 15 horas Crédito: Lúcio Bernardo Junior | Câmara dos Deputados

Diante da proximidade do horário marcado para a cerimônia de posse da deputada Cristiane Brasil como ministra do Trabalho, que estava agendada para as 15 horas, e com o impasse judicial sobre o tema, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência informou que a posse está suspensa até decisão judicial liminar ser derrubada.

No Palácio do Planalto, o Salão Nobre já estava organizado para receber o evento, mas não há movimentação de convidados como de costume. Auxiliares dizem que o presidente não vai desrespeitar a Justiça e que não há plano B e o governo, pelo menos até o momento, não pensa em substituir a indicação da filha de Roberto Jefferson para a pasta.

Segundo auxiliares, o governo não pediu outro nome ao PTB e aguarda a decisão do TRF confiante de que conseguirá empossar a nova ministra.